Выращивать экзоты и создать новый генплан. Главное из поездки Вениамина Кондратьева в Сочи

В Сочи начнут в промышленных масштабах выращивать киви. Фото: пресс-служба ВИР им. Н. Н. Вавилова

Пока в Сочи находится единственная промышленная плантация киви в стране. На территории сада при адлерском филиале Всероссийского института растениеводства произрастает более 20 сортов актинидии - это научное название растения. Но местный урожай не расходится большими партиями по магазинным полкам, а реализуется только в небольшом киоске рядом с опытной станцией.

Однако к 2044 году на курорте будут выращивать в промышленных масштабах не только киви, но и хурму, фейхоа и чай. Будущие сады уже заложены в концепцию развития курорта до 2044 года.

Пока местный урожай киви используется в научных целях. Фото:пресс-служба ВИР им. Н. Н. Вавилова

– В Сочи уникальные природные ресурсы. Мы должны развивать его как курорт, но при этом сохранить город зеленым. Только здесь можно выращивать экзотические фрукты и растения – это только подчеркнет уникальность курорта, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на обсуждении концепции главного градостроительного документа.

Вениамин Кондратьев посетил курорт 14 июля. Губернатор Кубани провел заседание общественного градостроительного совета, члены которого обсудили рабочую концепцию генерального плана Сочи.

В документе пропишут точное количество детских садов, больниц и парков, которые появятся здесь до 2044 года.

Губернатор Кубани обсудил стратегию развития Сочи на ближайшие 22 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Под сельское хозяйство в генплане отведут 900 гектаров земель, пригодных под чаеводство. Пока же в Сочи чай выращивают только на 360 гектарах. Хотя еще тридцать лет назад отрасль была ведущим направлением в сельском хозяйстве, а местные чаи продавались в магазинах по всей стране. Новая стратегия развития курорта предусматривает возрождение чаеводства в ближайшие 20 лет.

Еще 200 гектаров в Лазаревском и Адлерском районах будут выделены под тепличные комплексы. Здесь начнут выращивать ягоды и орехи. Чтобы вместо грядок там не выросли жилые многоэтажки, статус земель будет закреплен в градостроительном документе.

- Эти территории нельзя отдавать под застройку. Вид разрешенного использования земель должен быть на жестком контроле. Недопустимо расширение жилой застройки за счет земель сельхозназначения и лесного фонда, – распорядился глава региона.

В ближайшее время из границ населенных пунктов исключат более 3,5 тысячи гектаров земель, пригодных под сельское хозяйство. Здесь появятся комплексы переработки сельхозпродукции, где будут созданы рабочие места для населения.

Чтобы предотвратить беспорядочную и самовольную застройку садоводческих хозяйств, в городские правила землепользования будут внесены поправки.

– Вениамин Кондратьев поручил создать реестр всех существующих на территории курорта садоводческих товариществ. Это позволит остановить незаконное жилищное строительство, – сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас проект нового генплана Сочи готов уже на 50% - завершен четвертый из десяти этапов концепции генплана. Утвердят документ в сентябре 2023 года.