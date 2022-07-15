Россияне учинили вакханалию на могиле Юры Шатунова

Россияне устроили паломничество к могиле любимого певца. Фото: из соцсетей

В ночь на 23 июня скончался Юрий Шатунов – звезда перестроечного времени и поп-идол молодежи конца 80-ых годов. Прощание с певцом превратилось в стихийный концерт – поклонники пели песни Шатунова недалеко от его гроба, рассказывает kp.ru.

После его похорон народная скорбь и вовсе приобрела странные очертания. Фанаты посещают могилу Шатунова не ради того, чтобы почтить его память, а чтобы сделать эффектные фотоснимки для соцсетей. Люди едут на Троекуровское кладбище со всей страны. Кто-то несет свечи, кто-то приезжает с букетом цветов или венком.

- Народ валит и валит. Стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне, - цитирует kp.ru очевидцев.

Охранники кладбища говорят, что к могиле даже выстраивается очередь из поклонников. Особо эксцентричные не гнушаются забрать что-то на память.

- Есть граждане, которые приходят и забирают с могилы игрушки и письма. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи, - охранники говорят, что не видели такого со времен похорон Юлии Началовой.

Говорят, что впечатлительные фанаты певицы заверяли всех, что крест на ее могиле начал мироточить, а земля обладает лечебными свойствами – ее добавляли в еду и прикладывали к ранам.

Через год на месте, где захоронили часть праха кремированного Шатунова, должен появиться памятник. Эскиз выберут голосованием, а деньги собирают поклонники и родственники певца. Семья хочет изваять скульптуру музыканта из бронзы и в полный рост. Охранники переживают, что тогда у могилы нужно будет ставить круглосуточную охрану.