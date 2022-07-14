В Туапсе загорелось общежитие. Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Туапсе эвакуировали жильцов общежития из-за мощного пожара. Пятиэтажное здание на улице Адмирала Макарова поглотил едкий дым. Жители дома были шокированы происходящим.

О пожаре стало известно в 20:14, когда диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона позвонили перепуганные люди. Они рассказали, что живут на третьем этаже пятиэтажки, и у них в квартире просто невозможно находиться из-за едкого запаха гари, но не могут понять причину.

Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Они прибыли в 20:25 и сразу же нашли очаг возгорания. Загорелась комната на третьем этаже, в которой жила пожилая женщина.

Пожарные установили, что горит комната на третьем этаже. Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В горящем общежитии развернули спасательную операцию. Жильцам рекомендовали быстро покинуть здание. Всего эвакуировали 18 человек. Но когда пожарные смогли попасть в комнатку, откуда и началось возгорание, спасать там уже было некого. Одинокая бабушка погибла.

- В 20:48 сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 30 квадратных метров. В комнате обнаружили тело 85-летней хозяйки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Пожар удалось локализовать за 20 минут. Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В тушении пожара принимали участие 15 человек и 6 единиц техники. Сейчас на месте происшествия работает следователь, который уже осмотрел помещение.

18 жителей общежития были эвакуированы из дома. Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предстоит выяснить точную причину и очаг возгорания, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В рамках проверки будут назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.