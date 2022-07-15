На Кубани прорвало трубу с йодобромной водой, и она загорелась

На месте работают эксперты. Фото: Андрей Сарьян

Чудесная ситуация случилась в станице Нефтяной Апшеронского района Кубани. Там прорвало трубу с лечебной йодобромной водой, которой не было в этом кране три месяца. После произошел хлопок метана, и вода загорелась. Ходят слухи, что ранее этот источник выкупили и перекрыли. Но один из местных жителей снял «вечный огонь» на видео и объяснил, что следов перекрытия на месте нет.

- Очень много слухов, что вода была перекрыта, но я не увидел ничего похожего, даже после того как были сняты все задвижки, признаков воды не было, не было следов перекрытия. А сегодня произошло чудо, вода огромным потоком вырвалась из скважины. Как говорится, Божий дар во благо народу! – написал в соцсетях местный житель Андрей Сарьян.

По некоторым данным, в тридцатые годы в станице пробурили землю для добычи нефти. Но на месте обнаружили минеральную воду. Источник стал местной лечебницей.

Вода с пламенем. Фото: Андрей Сарьян

После прорыва на месте работают сотрудники администрации и других служб. Изучается ситуация, в том числе, опасность этого места и причины отсутствия жидкости некоторое время. Трубу планируется починить в ближайшие дни.