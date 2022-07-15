Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Геленджика и Анапы снова продлили. Такие меры будут действовать до 24 июля.

- Ограничения на полеты в 11 аэропортах России продлеваются до 03:45 часов 24 июля 2022 года, - сообщили в Росавиации.

Закрытыми также остаются аэропорты в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте.

По данным ведомства, небо закрыто для гражданских судов для безопасности в связи с военной спецоперацией на Украине.

Аэропорт Сочи продолжит работать в штатном режиме, как временный хаб. Также работают альтернативные воздушные гавани в Ставрополе и Минеральных Водах.

По вопросам обмена и возврата авиабилетов, переноса вылета в другие аэропорты следует обращаться в авиакомпании.

Стоит отметить, что в Сочи открывается широкая маршрутная сеть на внутренних и внешних направлениях. Одни из новых – прямые рейсы во Владивосток и Хабаровск.

Обо всех изменениях, включая возможное продление закрытия аэропортов после 24 июля, будет сообщено на официальных сайтах аэропортов и в социальных сетях.

Узнать интересующую информацию можно, позвонив на горячую линию аэропортов Сочи, Краснодар и Анапы: 8 800 301 19 91