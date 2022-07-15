«После моря сохнут без полотенца!»: Дерматовенеролог озвучил серьезные ошибки туристов на пляже

Жителям и гостям Краснодарского края рекомендуют не выходить на улицу в самое пекло Фото: Виктор КЛЮШКИН

На курортах Краснодарского края сейчас отдыхают сотни тысяч туристов. Все они приехали за бронзовым загаром. Причем большинство из них пытаются добиться золотистого оттенка кожи в первые дни отпуска - на пляже они проводят время с утра и до самого вечера.

- Запасаемся витамином D впрок! - шутят туристы.

Вот только сейчас такие долгие солнечные ванны как никогда опасны. Дело в том, что на Кубани установилась жаркая погода. Именно в такие дни индекс ультрафиолетового излучения достигает опасного «оранжевого» уровня. Это высокий показатель, который негативно влияет на здоровье человека. Главный дерматовенеролог Кубани Михаил Глузмин предупредил об опасном солнце и рассказал о серьезных ошибках туристов на пляже.

- Особо опасно активное солнце для людей с I и II фототипами кожи, имеющих патологию печени, системные заболевания соединительной ткани, красную волчанку, розацеа, другие фотодерматозы, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» главный врач Клинического кожно-венерологического диспансера Краснодара Михаил Глузмин.

Кроме того, стоит быть осторожным с загаром людям, которые принимают медицинские препараты. На некоторых лекарствах есть пометка: «может спровоцировать гиперчувствительность к ультрафиолету». Так что перед отпуском следует наведаться к терапевту и проконсультироваться. Врач заменит препарат на аналогичные, но нечувствительные к солнцу.

- Если же это невозможно, на улице и пляже выбирайте хорошо защищенные тенью места, - добавлят Михаил Глузмин. - Введите в свой рацион продукты, богатые витаминами В и Е и антиоксидантами, которые помогают регенерации кожи.

По словам специалиста, многие отпускники забывают об элементарных средствах защиты. Так, в городе и на пляже важно носить одежду из натуральных тканей, а голову всегда прикрывать шляпкой или панамой. Глаза тоже нуждаются в заботе – солнцезащитные очки летом должны быть всегда.

- Прежде чем загорать, долечите всевозможные ранки, порезы на теле, - говорит главный дерматовенеролог Кубани Михаил Глузмин. - Под воздействием солнечного света в поврежденном кожном покрове возникают изменения, которые могут привести к хронической патологии.

Еще одна распространенная ошибка туристов - при выходе из воды многие ложатся на шезлонг и дают возможность капелькам воды испариться с кожи естественным путем.

- Как только вы вышли из моря, тут же возьмите полотенце и насухо вытрите кожу, - советует врач. - Капли воды под воздействием солнца сродни маленьким линзам, которые обжигают кожу. Я еще раз напомню, что очень активное солнце может не только привести к ожогу, но и спровоцировать развитие меланомы. Она занимает первое место среди всех случаев онкозаболеваний в нашем регионе.

КОНКРЕТНО

Как долго можно загорать?

Если вы в первый раз за сезон выбрались на пляж, то солнечные ванны должны быть дозированными. У моря дольше 20 минут лежать нельзя. При этом загорать следует до 10 утра или после 16 часов - в полуденное время спрячьтесь в тени, а лучше - в номере отеля.

- При выборе защитного крема обращайте внимание на содержание SPF-фильтра, - говорит Михаил Глузмин. - Он должен защищать от двух спектров ультрафиолета - UVB и UVA и иметь степень защиты от 30 до 50 и выше.

Эти показатели, по словам врача, позволяют дольше находиться на открытом воздухе без обновления крема. При этом все фотозащитные кремы и лосьоны для загара следует наносить на кожу заранее - минимум за 20-30 минут до похода на пляж.