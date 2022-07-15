ФСБ задержала полицейского Краснодара за взятку в 3 млн рублей

Обстоятельства выясняются

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность сотрудника полиции Краснодара. Его задержали за взятку с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Силовики в июне с поличным задержали оперуполномоченного УМВД России по Краснодару. Он получил взятку в 3 млн рублей за увод от уголовной ответственности гражданина России, - сообщили в краевом УФСБ.

Фото пресс-службы УФСБ по краю

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее в Краснодаре задержали еще одного сотрудника полиции. Тогда оперативник попросил за увод от мнимой уголовной ответственности не деньги, а дорогую электронную технику. А при задержании уверял силовиков, что это обычный подарок. Мужчину уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за ранее совершенное правонарушение. Не исключено, что за взятку уже отстранили от службы и "новоиспеченного" взяточника-полицейского.