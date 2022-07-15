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Происшествия15 июля 2022 7:23

ФСБ задержала полицейского Краснодара за взятку в 3 млн рублей

Деньги оперуполномоченный получил за увод от уголовной ответственности
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Обстоятельства выясняются

Обстоятельства выясняются

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность сотрудника полиции Краснодара. Его задержали за взятку с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Силовики в июне с поличным задержали оперуполномоченного УМВД России по Краснодару. Он получил взятку в 3 млн рублей за увод от уголовной ответственности гражданина России, - сообщили в краевом УФСБ.

Фото пресс-службы УФСБ по краю

Фото пресс-службы УФСБ по краю

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее в Краснодаре задержали еще одного сотрудника полиции. Тогда оперативник попросил за увод от мнимой уголовной ответственности не деньги, а дорогую электронную технику. А при задержании уверял силовиков, что это обычный подарок. Мужчину уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за ранее совершенное правонарушение. Не исключено, что за взятку уже отстранили от службы и "новоиспеченного" взяточника-полицейского.

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