Кубанского десантника посмертно наградили орденом Мужества за освобождение Донбасса

Высокую награду родственникам погибшего вручил глава района. Фото: пресс-служба Кубанского казачьего войска

В станице Выселки Краснодарского края родственникам погибшего военного вручили орден Мужества. Старший лейтенант Владимир Колядов из станицы Березанской погиб от пули снайпера 13 мая при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

- Свою службу Володя любил и воинский долг ставил превыше всего, - рассказал атаман Выселковского районного казачьего общества Дмитрий Ромась.

Высокую награду матери погибшего Елене Вобликовой вручил глава района Сергей Фирстков. Владимиру Колядову было 28 лет. У него остались жена и маленький сын.

Владимир Колядов закончил школу № 3 станицы Березанской. Там же начались его первые шаги в спорте. С подросткового возраста Колядов занимался боксом и единоборствами. После 9-го класса поступил в колледж и стал тренером, отслужил в армии, а потом захотел стать профессиональным военным. Он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище и успешно закончил его.

После учебы Владимир Колядов служил в отдельной бригаде спецназначения.