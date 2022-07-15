Увидели дым и пришли. Курсанты МЧС помогали тушить страшный пожар в Краснодаре

Вместе с пожарными расчетами на месте пожара на Фрунзе работали ребята-стажеры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гигантский столб черного дыма 14 июля вечером видели, кажется, все жители западной части Краснодара. Обратили на него внимание и приехавшие на курсы краевого управления МЧС ребята из разных районов края: хотя они были не при исполнении, в свой выходной парни одними из первых оказались на месте и пять часов помогали 35 огнеборцам справиться с пламенем.

Были бы со снаряжением, сделали бы больше

Сообщение о крупном пожаре в частном секторе в центре города спасатели получили около 19:40, а курсанты, живущие в гостевом доме неподалеку от места ЧП в районе улиц Фрунзе и Кирова, увидели его около 20:00 – и сразу бросились на место.

Вчерашний пожар в старом центре было видно из разных уголков города. Фото: Архив "КП"

– Черный дым был виден издалека, горела заброшенная одноэтажная постройка. На месте уже были пожарные расчеты: мы с пятью товарищами помогли им растянуть рукава, чтобы они могли сбить пламя и жар, а потом пролить очаг пожара, – говорит Кирилл Шлапак, который служит в пожарной части в станице Ленинградской. – В Краснодар я как раз приехал на дополнительное обучение, чтобы получить допуск к тушению пожаров. Имели бы мы с ребятами допуск к тушению и были при снаряжении, конечно, пошли бы и в здание.

Кирилл Шлапак вместе с товарищами помог пожарным. Фото: личный архив героя.

Хлам в подвале мог заново полыхнуть

Сначала огонь распространился на площадь около 200 квадратных метров, а спустя час площадь пожара увеличилась в два раза. Чтобы потушить пламя, потребовалось одиннадцать единиц техники и помощь добровольцев.

– Возгорание изначально было сильным, большой площадью и с угрозой распространения на соседние постройки, поэтому мы помогали разворачивать рукава, разветвления и собирать их приехавшим на вызов расчетам. Сэкономили им драгоценные секунды и силы, – добавляет Алексей Щерба, пожарный части № 106 станицы Каневской. – Говорят, горел заброшенный то ли театр, то ли кинотеатр 1990-х годов: там в подвале было много деревянных конструкций и реквизита, который долго тлел и мог заново полыхнуть.

Алексей Щерба вместе с другими курсантами одним из первых оказался на месте ЧП. Фото: личный архив героя.

Не давали зевакам оказаться в зоне риска

Полностью пожар удалось потушить только в первом часу ночи. Все время, что расчеты боролись с огнем, ребята-курсанты оставались на месте происшествия, были на подхвате: вдруг потребуется их помощь.

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– Сейчас любое происшествие через две минуты уже попадает в соцсети. На месте пожара тоже было много зевак и любителей поснимать ЧП на камеру мобильного телефона. Их от огня отгоняли полицейские, а мы следили, чтобы детвора и другие любопытные не подходили к рукавам с водой, которые находятся под давлением, – объясняет Григорий Чуднов, который служит в составе пожарного поста № 102 в станице Староминской. – Когда огонь полностью потушили, мы с товарищами помогли уставшим коллегам собраться. Сильный ли бы пожар? Не бывает мелких пожаров, но, к счастью, эвакуация людей не понадобилась. На этот счет есть хорошая поговорка: пожарный спит – станица богатеет.