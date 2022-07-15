Опасное солнце в Краснодарском крае 2022: что такое, чем опасно и как избежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасное солнце в Краснодарском крае 2022 прогнозируют синоптики. Оно установится над Кубанью уже в пятницу, 15 июля. Причем распространится свечение на весь юг России.

- На Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около семи единиц, – рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС.

Он отметил, что свечение превзойдет опасный порог. Он составляет шесть единиц.

Что такое опасное солнце в Краснодарском крае 2022?

Это превышение допустимого значения ультрафиолетового излучения. Оно зависит от таких факторов, как географическая широта, высота над уровнем моря, облачность и озоновый слой. Ученые даже разработали шкалу излучения. Она насчитывает 12 единиц.

Чем опасно опасное солнце в Краснодарском крае 2022?

Высокий индекс излучения способен навредить коже и глазам. То есть возможны ожоги.

Как избежать опасного солнца в Краснодарском крае 2022?

Считается, что индекс излучения от трех до семи единиц не опасен для человека. Но лучше избежать появления на солнце, то есть оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами. Также важно иметь головной убор и крем для защиты от лучей.

Если индекс излучения больше восьми, то лучше оставаться дома. Особенно это касается полудня, когда солнце наиболее опасно.