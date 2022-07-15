Новые выплаты и меню для школьников. По каким законам будет жить Кубань ближайшие годы

Депутаты ЗСК приняли изменения в закон

На Кубани прошла заключительная сессия шестого созыва ЗСК. На ней были приняты важные изменения в законодательстве региона.

Одно из самых важных - поддержка многодетных семей. Сейчас более 37 тысяч жителей региона стоят в очереди на получение земельного участка. Теперь благодаря поддержке депутатов в краевом законодательстве предусмотрена денежная выплата взамен предоставления участка.

- Уверен, что для многих многодетных семей это станет дополнительной помощью в выплате ипотеки или улучшении условий проживания, - сказал на сессии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Решился также вопрос по школьному питанию. Он обсуждался несколько дней вместе с родителями учеников. В регионе разработают сбалансированное меню для школьных столовых. Уже в новом учебном году будут утверждены единые для всего края стандарты.

На сессии говорили о бюджете Кубани - за 5 лет расходы выросли почти в 2 раза – до 408 млрд рублей.

- Достичь внушительного результата удалось благодаря принципиальной позиции депутатского сообщества, жесткому контролю и эффективному расходованию средств, – сказал Кондратьев.

В 1,7 раза возросли и расходы на социальную сферу, таких размахов не было никогда. В регионе построили 52 школы, до 2024 года откроют еще 46. Построено 57 фельдшерско-акушерских пунктов и 93 офиса врача общей практики. В этом году начнут возводить девять поликлиник.

Благодаря активному участию парламентариев в этом году ввели новую меру поддержки врачей, учителей и соцработников. Около тысячи работников соцсферы получат по 1 млн рублей на взнос по ипотеке.

Кроме этого, губернатор Кубани отметил, что в регионе приняты основополагающие законы в аграрной сфере: о животноводстве и развитии органического земледелия, внесли изменения в закон о плодородии почвы.

- Наш регион в числе первых принял закон о виноделии, а также защитил от застройки особо ценные сельхозземли, в том числе и виноградопригодные, – подчеркнул глава края.