Крупный пожар в Ейске: крыша здания взрывается, огонь разносится ветром

В Ейске крупный пожар. Фото: скриншот видео

В Ейске разгорелся крупный пожар на территории нескольких магазинов. В нежилом здании по улице Армавирской в районе оптового рынка вспыхнула крыша на площади 350 кв. м. На место происшествия выехали пожарные. Через семь минут после их прибытия пожару был присвоен повышенный ранг.

- На тушение пожара подано 4 ствола "Курс-8", работает 2 звена ГДЗС. В расчет введена резервная техника, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарском краю.

На месте ЧС работает 59 человек, 19 спецмашин, а также группа испытательной пожарной лаборатории.

По словам местных жителей, улица Армавирская перекрыта.

По последним данным от МСЧ, площадь пожара увеличилась до 800 кв. м. Возгорание локализовано. Пострадавших нет.