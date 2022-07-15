Кто такой Михайло Баняц: новый лидер ФК «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Михайло Баняцу 22 года. Он родился в сербском Нови-Саде. О начале карьеры парня неизвестно ничего: занимался в местной школе, пока не получил приглашение от «Инджии».

Там Михайло раскрылся. За два года он наколотил 6 мячей в 50 матчах и уехал на повышение в «Бачку». Она считалась крепким середняком и старейшим клубом сербской Суперлиги.

Так о Михайло узнали скауты европейских топ-клубов. За два года он забил 15 мячей в 76 матчах. Причем разыгрался Баняц только в прошлом сезоне. Он вонзил 8 голов и отдал 11 передач в 39 встречах.

По данным местной прессы, за парнем охотилась сербская «Црвена Звезда», бельгийский «Андерлехт» и чешская «Спарта». Но парень выбрал «Краснодар».

Отмечается, что «быки» заплатили за игрока около 1,6 млн евро. По слухам, этот трансфер стал крупнейшим в истории «Бачки». И это не конечная сумма. Она может увеличиться до 2,5 млн за счет бонусов.

Ни «Краснодар», ни «Бачка» эту информацию не комментировали. Но партнеры по команде уже попрощались с игроком.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивал стоимость игрока в 1,5 млн евро. То есть «Краснодар» переплатил всего 100 тысяч. При этом контракт Баняца с «Бачкой» действовал еще два года – до лета 2024-го.

Контракт Баняца с «Бачкой» рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.