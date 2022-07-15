Андрею Пивоварову дали 4 года тюрьмы за руководство признанной в РФ нежелательной организацией

Андрей Пивоваров

В Краснодаре вынесли приговор Андрею Пивоварову. Ему назначили 4 года колонии за руководство признанной в РФ нежелательной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, с декабря 2019 по май 2021 года Андрей Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, которая признана в РФ нежелательной. Он периодически публиковал агитационные сведения в поддержку организации. В то же время Пивоварова не раз привлекали к административной ответственности.

- Пивоваров координировал деятельность организации, занимался поиском сотрудников и ее новых членов, проводил собрания и форумы с целью доведения целей и задач организации, публиковал материалы о деятельности и проектах, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В мае 2021 года Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково и этапировали в Краснодар.

- Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему также запрещено заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом на срок 8 лет. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.