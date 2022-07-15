В Центре восстановления леопарда в Сочи родились двое котят

Мама с котятами находятся под круглосуточным наблюдением. Фото: t.me/npsochi_official

У переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка 10 июля родились двое котят. Малыши и их мама уже оправились после родов и приняли первых гостей. В пятницу 15 июля глава Минприроды России Александр Козлов посетил Центр, где полюбовался котятами и отметил их здоровье.

- Пять дней назад у пары леопардов появились котята. Это говорит о том, что этот центр удачно развивается, здесь появляется на свет новое потомство, а уже окрепшие и подросшие животные продолжают свою жизнь в дикой природе, - рассказал Александр Козлов.

Оба животных – старожилы сочинского Центра восстановления популяции переднеазиатского леопарда. Алоуса и еще одного самца Генерала привезли в 2009 году из Туркменистана, спустя год из Ирана поступили две самочки – Черри и Мино. Сотрудники Центра, словно свахи, стали аккуратно формировать пары. Удалось это только в 2013 году, Черри и Мино были слишком молоденькими и три года отвергали ухажеров.

Первые признаки проявления симпатии - совместные прогулки у решетки вольера. Фото:www.leopard-sochi.ru

- Мы столкнулись с определенными трудностями при формировании пары Алоус-Черри. Половое созревание у хищников идет сложно, и часто между самцом и самочкой возникают конфликтные ситуации. Если в естественной среде леопарды могут разойтись и тем самым избежать трагических последствий нарастающих конфликтных отношений, то в условиях вольера такая перспектива отсутствует, - рассказывая о том, как притирались характерами Алоус и строптивая Черри, сотрудники Центра признаются, что круглосуточно вели видеонаблюдение за парочкой, чтобы не допустить трагических последствий.

Уже сложившаяся пара леопардов много времени проводит вместе. Фото: www.leopard-sochi.ru

Эти усилия не прошли даром. За девять лет Черри с Алоусом становились родителями пять раз и в общей сложности принесли 12 котят. Материнские инстинкты у грозной мамочки проявились не сразу. Например, в 2013 году она наотрез отказалась от одного из двух котят. Малыша Грома в итоге пришлось выкармливать искусственно. Но в дальнейшем Черри поняла все свои задачи и о потомстве заботилась самостоятельно.

- И Черри, и оба котенка сейчас находятся в оборудованном логове. Специалисты Центра круглосуточно за ними наблюдают, и пока нет никаких поводов для беспокойства, - сообщили ветеринары.

Первое время к самке с котятами доступ ограничен. Фото: www.leopard-sochi.ru

По оценкам специалистов Центра, котята Алоуса и Черри отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Они с отличием проходят подготовку к жизни в естественной среде и прекрасно адаптируются в ней после выпуска.

Юных леопардов с рождения готовят к жизни в дикой природе. Фото: www.leopard-sochi.ru

Кстати, 16 июля выпускной у дочерей этой пятнистой пары. Самочки Хоста и Лаура прошли двухлетнюю школу тренировки навыков самостоятельной жизни в дикой природе, и теперь пришла их пора отправляться на вольные хлеба. Они продолжат жить вне вольеров на территории Кавказского биосферного заповедника.

Такое же будущее ждет и новое потомство леопардов. Но пока они в течение двух лет будут находиться под надзором родителей и специалистов.