«Я еще так не попадал»: Многокилометровая пробка из машин выстроилась на границе с Абхазией

Сотни машин ждут своей очереди, чтобы пройти таможенный контроль. Фото: den_is_travel

Масштабная пробка из машин образовалась в Сочи на границе с Абхазией. Сотни машин ждут своей очереди, чтобы пройти таможенный контроль. Видео с места ажиотажа разлетелось по сети.

Водители постоянно сигналят друг другу и ругаются. Кто-то не выдерживает и выходит из машины закурить. А некоторые не теряют оптимизма и танцуют под кавказские мотивы.

Автомобили и грузовики продвигаются на один метр в три минуты. При этом, где заканчивается пробка не видно.

- Очень много людей. Я еще так не попадал. Это какой-то трэш, - сказал автор видео.

Туристы, возможно, решили, что в Абхазии будет меньше людей. К слову, многие жалуются на поднятие цен в республике.

- Абхазия в этом году очень подорожала. Бензин там стоит на 10 рублей дороже. Картофель продают по 120 рублей за килограмм, - жалуется в комментариях один из туристов.

Очереди на границе стали больше с середины июня. Желающих отдохнуть в Абхазии очень много. При этом огромные пробки образуются с семи часов утра.

Ранее сообщалось, что в Сочи на границе с Абхазией образовались пробки из-за большого потока туристов. А некоторые отдыхающие даже начали выходить из машин в купальниках.

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