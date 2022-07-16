Многокилометровая пробка образовалась к Черному морю

Водители снова застряли в пробках на трассе М-4 «Дон» Фото:den_is_travel

В Краснодарском крае пробки в выходные в сторону моря уже считаются нормой. Местные жители и туристы потоком выбираются на отдых, чтобы провести время не в душном городе, а на побережье.

В субботу, 16 июля, водители снова простаивают по несколько часов на трассе М-4 «Дон». При этом красная зона выделена по пути к курортам Краснодарского края. А некоторые участки дороги на картах показаны бордовым оттенком.

- Два часа сегодня потратили на пробку под Горячим Ключом. С 6 до 8 утра, - рассказывают очевидцы.

Заторы образовались на многие километры, где-то машины даже не двигаются с места. По данным «Яндекс.Карты», пробка начинается уже в районе Горячего Ключа. Затор образуется от заправки «Лукойл» и тянется до «Старого замка».

Пробка рядом с Горячим Ключом. Фото: скрин с "Яндекс.Карты"

После небольшого «зеленого участка» автомобили тормозят у реки Кобза и стоят до Молдавановки.

Пробка рядом с Молдавановкой. Фото: скрин с "Яндекс.Карты"

А когда остается совсем немного до моря, то снова образуется огромная пробка. На въезде в Джубгу и Лермонтово вам придется постоять около часа, если не больше. К тому же, «Яндекс. Карты» отметили, что на трассе произошло ДТП.

Пробка в Джубге и Лермонтово. Фото: скрин с "Яндекс.Карты"

Кроме того, со стороны Ольгинки в сторону Новомихайловского образовался затор протяженностью 10 км.

Пробки образуются даже в сторону Краснодара. По всей видимости, туристы возвращаются домой. Поэтому заторы встречаются в районе Дефановки и Горского, Молдавановки, на выезде из Лермонтова, Новомихайловского и Архипо-Осиповки.

Затор в Архипо-Осиповке. Фото: скрин с "Яндекс.Карты"

Ранее сообщалось, что в Сочи на границе с Абхазией образовалась масштабная пробка. Возможно, туристы решили, что за границей будет поменьше людей. Но огромный затор из автомобилей говорит об обратном.

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