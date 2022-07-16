Мальдивы и дом отдыха в Геленджике за 300 тысяч: Фейковое сравнение российского курорта распространили в сети

Фото: соцсети

В соцсетях появился будоражащий пост для тех, кто выбирает место для отдыха. На картинке сравнение отеля на Мальдивах и дома отдыха в Геленджике. В обоих случаях стоимость переваливает за 300 тысяч рублей. Только вот на картинке заморского курорта – белые пески с пальмами, а российского – кровати советских времен.

- Давно не постили сравнение цен наших курортов с иностранными. Выбираем между Геленджиком и Мальдивами, - пустили «утку» в соцсетях паблики.

Только вот проживание в доме отдыха в Геленджике никак не может стоить 20 тысяч рублей за ночь, тем более, если не включен завтрак, да и бассейна на территории нет.

Скриншот с сайта-агрегатора

«КП» - Кубань» нашла этот дом отдыха и проверила стоимость проживания. Для бронирования выбрали те самые даты, которые представлены в завирусившемся скриншоте. И вуаля: номер на 17 ночей в этом гостевом доме обойдется от 32 тысяч рублей, то есть всего 1800 рублей за ночь.

Не исключено, что скриншоты достоверные и на каком-либо сайте-агрегаторе для бронирований произошел сбой.

Близок к представленной стоимости будет только пятизвездочный отель в Геленджике с системой все включено. Например, в одной из роскошных гостиниц на курорте двухместный номер Deluxe за 17 ночей для 2 гостей обойдется в 379 тысяч рублей через агрегатор для бронирования. А вот через официальный сайт найти номер можно дешевле на 20%.