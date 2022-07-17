«Кормят помоями, а цены ставят наобум!»: шокирующие откровения повара популярной столовой на Черноморском побережье

Бывшего повара кафе в Новороссийске ужаснули условия на кухне и отношение начальства к посетителям. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

«Отпуск без моря — деньги на ветер» - считают жители России, прикидывая, где лучше отдохнуть на Черном море. Популярные курорты на юге страны многим не по карману. Потому для отдыха выбирают города, что по соседству. Мол, ажиотаж там меньше, а значит, каждый отдыхающий - на вес золота. А чтобы сэкономить деньги, туристы обедают не в ресторанах, а в семейных столовых. Вот только изнанку такого бюджетного общепита знают далеко не все. Бывшего повара кафе в Новороссийске ужаснули условия на кухне и отношение начальства к посетителям, потому он решился на откровение. Почему далеко не все можно заказывать из меню летом и почему блюда продают втридорога.

«Санитарную книжку даже не спрашивали»

26-летний музыкант Максим Растегаев родом из Москвы. А недавно он перебрался в Новороссийск. Город считается портовым, статуса курорта не имеет, но многие туристы проводят свой отпуск именно здесь.

- Я по образованию «повар-кондитер», у меня есть диплом. После переезда в Новороссийск нашел работу по специальности – в местном кафе-столовой. Приняли меня без вопросов. Никакого испытательного срока - «Готовишь? Дуй на кухню!», - рассказывает Максим Растегаев. - Санитарная книжка у меня была, но ее даже не спрашивали. Хотя руководство обязано было проверить, не просрочена ли она и вообще имеется ли у меня этот документ. Все-таки с едой имею дело.

Несмотря на быстрое трудоустройство, проработал в столовой парень всего 1,5 недели. Больше не выдержал. Максима ужаснуло все, что было скрыто от глаз посетителей.

- Антисанитария полнейшая! Кухня – это то место, которое должно постоянно содержаться в чистоте и порядке. И эта обязанность на поваре. Но соблюдать нормальные условия работы просто невозможно. В форме и шапочке на голове, а также в сменной обуви ходил только я. Остальные – как вздумается. Причем на кухню захаживали не просто из зала, а даже с улицы, - продолжает Максим. – Уборка была, по сути, раз в сутки. Отдельного сотрудника нет, после рабочей смены вечером я сам мыл полы, сам чистил столы, посуду. Естественно, днем я успевал только готовить.

«На базаре брали мясо, которое собирались выкидывать»

Заведение находится в здании гостиницы. То есть рассчитано и на постояльцев, и на людей, которые заглянут с улицы. Вот только, по словам повара, руководство своих гостей не ценило.

- Поток туристов постоянно обновляется, потому никто в столовой не переживал, если кто-то отравится. Естественно, о свежести продуктов, которые закупались для готовки, даже не думали. То, чем кормят людей, - это помои! – возмущен Максим. – Покупались в основном списанные продукты на базарах и в магазинах – то есть то, что подешевле и что уже собирались выбрасывать.

Мясо в столовой может пролежать в открытом виде весь день.

По словам бывшего сотрудника столовой, для готовки он зачастую использовал заветренные овощи и тухлое мясо.

- Размораживалось оно прямо на подоконнике при открытом окне на жаре. Над мясом летали мухи постоянно, но это почему-то было нормой. Неразделанные свиные туши могли на протяжении целого дня лежать на столе без охлаждения - никому до этого нет дела. Пытался спорить с начальством, но это было бесполезно, - продолжает Максим Растегаев. - Потому заказывать летом из меню блюда, которые готовят из мяса, крайне не рекомендую. Это прямой путь в инфекционку!

«Ценники придумывали»

Неприспособленная к готовке кухня повара возмутила не меньше.

- Я работал в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, видел и знаю, как должно выглядеть рабочее место повара. Моя же кухня, как у домохозяек. Плиты обычные, домашние, не производственные. Естественно, когда много блюд заказывают, все комфорки заняты - просто не знаешь, за что хвататься, - говорит бывший работник. – Отдельный момент – в столовой не было технологических карт (сборники рецептур блюд. – Авт.). То есть я готовил по памяти.

По словам повара, начальство часто выпивало на рабочем месте.

Порции у гостей, говорит Максим, тоже всегда были разные – супы, например, наливали на глаз, четкого веса не было ни у одного блюда.

- Наобум хозяйка рисовала и ценники в меню. Исходили прежде всего из того, что сезон, курортники могут себе позволить больше, чем обычно, - объясняет Максим. – Многие блюда стоили дороже, чем в соседних кафе, но это управляющую не смущало. В столовой были нацелены не на то, чтобы гостю понравилось и он вернулся, а на то, чтобы заработать и поскорее выпроводить клиента.

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