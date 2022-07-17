Пилот пытался посадить самолет в темноте.

Появилась еще одна версия крушения самолета Ан-2 на Кубани. Напомним, ЧП случилось вечером 15 июля. «Кукурузник» зацепил линии электропередачи в станице Прочноокопской Новокубанского района, после чего рухнул на землю. Погибли два человека. В том, что привело к авиакатастрофе, сейчас разбираются следователи, они уже возбудили уголовное дело.

Известно, что мужчины на самолете выполняли сельскохозяйственные работы. Предварительно, «кукурузник» вылетел из станицы Убеженской соседнего Успенского района. Однако есть версия, что после того, как пилоты закончили работу, они решили вернуться в Новокубанск. Летели уже глубокой ночью - на взлетно-посадочной полосе было темно. Но пилоты смогли договориться с местным сторожем, который включил фонарь.

Но этого, судя по всему, оказалось недостаточно - пилот, предположительно, был дезориентирован. Он начал посадку раньше положенного (за 1-2 километра. - Прим. ред), из-за этого зацепил линии электропередачи.

На данный момент эта информация проверяется.

- Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, - сказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Погибшие занимались оросительными работами в другом районе и решили на выходные вернуться под Армавир.

Юрий Покотилов и Виктор Крыпаев. Фото: соцсети

Вечером на аэродроме уже никого не было, а взлетно-посадочная полоса не освещается. Тогда летчики договорились со сторожем по телефону, что он подсветит им полосу фонарем.

На подлете к Армавиру пилот начал садиться на несколько километров раньше положенного и зацепил линии электропередачи. Летчик нарушил технику безопасности, поэтому пошел на посадку раньше времени.

Кстати, в сети появилось видео после первых минут крушения. На кадрах видно, что при падении судно перевернулось на крышу, а крыло самолета оторвало.

Напомним, ранее стали известны подробности о пилоте из Ставрополя, погибшего в Краснодарском крае. Летчик, разбившийся на Ан-2 на Кубани, был причастен к другому ЧП с самолетом.

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