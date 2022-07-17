Зависло НЛО или природная аномалия. Ученый объяснил появление в небе странного облака в Сочи

Снятое облако, словно замерло над сочинскими вершинами. Фото: кадр из видео.

Жителей России, приезжающих на побережье Черного моря, удивляет многое. Кого-то поражают забитые пляжи, а кто-то не может устоять перед дивными пейзажами. Во время отпуска туристы снимают практически все. В объектив телефона одного из отдыхающих попало необычное явление. На кадрах - странное облако, которое словно замерло на небосклоне.

Как сообщается, снят ролик был в Сочи. При этом видеосъемка велась в режиме таймлапс (фотосъемка с определенным интервалом между снимками, которые объединяются в один видеоролик. - Авт.).

- Все облака текут, как обычно, - указано в подписи под видео. - Но одно облако остается на месте, несмотря на сильные порывы ветра.

Видео с необычным небесным явлением было загружено в сеть. Пользователи начали строить теории о том, что же это все-таки снято. Мнения людей разделились. Одни считали - за воздушным облаком скрывается НЛО. Другие были уверены, что видео - результат монтажа. Однако у светил науки свой взгляд на это. «КП» - Кубань» дозвонилась до заведующего обсерваторией КубГУ Александра Иванова, который объяснил появление странного облака в Сочи.

- Продолжительность ролика небольшая, сложно оценивать такие видео. Но все-таки рискну предположить, что это природное явление, которое часто наблюдается на вершинах. Это никакая не аномалия, опасности не представляет, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Александр Иванов. - Дело в том, что на высоте, как правило, потоки воздушных масс отличаются от общей поверхности, в итоге создаются такие эффекты.

У этого явления даже есть научное название - лентикулярные или линзовидные облака. Их особенность как раз в том, что они остаются недвижимы даже при очень сильном ветре. Как правило, такие облака появляются с подветренной стороны горных хребтов. При этом имеет значение высота - явление наблюдается на отметках от 2 до 15 километров.

- Такой эффект периодически можно наблюдать на Эльбрусе, на горах Фишт и Оштен. А Сочи как раз недалеко от них находится, - добавляет заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.