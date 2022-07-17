«На пляже собралась вся Россия»: Переполненное отдыхающими побережье Анапы сняли на видео

Людей у моря так много, что свободного места просто не найти.

Лето перевалило за экватор. Жители России надеются, что большинство людей уже отдохнули на побережье Черного моря и уже освободили лежаки. Но как бы не так! Обстановка у моря с каждым днем меняется - места под солнцем найти все сложнее. Так, пляж Анапы переполнен отдыхающими. Причина тому не только чистое море и солнечная погода, но и выходной день.

- Ощущение, что на пляже собралась вся Россия. Людей очень много. Чтобы найти свободный клочок на песке, нужно постараться. Кстати, по загару можно определить, кто только приехал, а у кого отпуск в самом разгаре, - говорит автор видео, которая приехала на курорт всего на пару дней.

На кадрах туристка идет по центральному пляжу, который забит людьми. Протискнуться между отдыхающими непросто, а дорожка к морю настолько узкая, что приходится буквально переступать через ноги тех, кто нежится под кубанским солнцем.

Много людей и в море. У берега большинство взрослых купаются с детьми. Потеснить их сложно, потому многие отдыхающие предпочитают отплывать подальше.

Стоит сказать, что власти Анапы снижения турпотока не ждут. Около трех миллионов отдыхающих курорт рассчитывает принять за лето, а за год - свыше четырех.

- Уверен, что ситуация с аэропортом серьезно не скажется на турпотоке и в дальнейшем, - говорил ранее мэр Анапы Василий Швец. - Тем более есть альтернатива воздушных ворот Анапы. Например, аэропорты соседних южных городов. Жители России могут прилететь в Сочи, а уже отсюда доехать до нашего курорта на комфортабельной «Ласточке», автомобиле или автобусе.