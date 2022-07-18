По трассе с флагами проехали десятки автомобилей. Фото: t.me/zov_krasnodar

«КП» - Кубань» рассказывает последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 18 июля 2022 года.

По кубанской трассе проехала автоколонна в поддержку российских военнослужащих, которые сейчас находятся на Украине в рамках спецоперации. Организовали акцию активисты «Zа наших Vсегда и VеZде». Из Краснодара в Молькино выехали десятки автомобилей с триколорами.

- Мы очень-очень ждем возвращения наших ребят, хотим, чтобы они поскорее вернулись домой к родным. Так что желаем им только здоровья, сил и, конечно, победы, - говорит одна из участниц автоколонны.

Участники также организовали сбор вкусных подарков, которые позже передадут на передовую.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» рассказывала о жительницах Краснодара, которые каждую неделю пекут пироги для раненых во время спецоперации бойцов. Вот уже четыре месяца Галина Каирова, Галина Бабушкина и Татьяна Мануйлова ездят к бойцам с гостинцами, чтобы поднять настроение и дух.