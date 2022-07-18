Красота не спасет мир. Туристы в Анапе пользуются музыкальным фонтаном вместо душа

Фонтан - как душ Фото: Ева МУР

В курортном поселке Витязево под Анапой светомузыкальный фонтан стал местом паломничества грязноногих отдыхающих. В эпоху потребления никто не готов созерцать. И фонтан - не объект вдохновения, а просто струя воды, где можно помыть при случае ноги после пляжа.

- Пошли ноги мыть в фонтане! - слышится в толпе, движущейся со стороны центрального пляжа.

К слову, устройство напольного фонтана - хрупкая конструкция.

- Что же это делается?! Песок попадает на механизмы, лампочки, забивает все, - возмущаются местные жители. Но здесь не принято перечить туристу. Он всегда прав.

Игнорируя все предупреждающие надписи вроде этой - "Купаться в фонтане запрещено", гости пользуют курортную инфраструктуру по полной.

- Тогда краны с водой надо при выходе с пляжа ставить, чтобы нам от песка и соли омываться, - отвечают они на все претензии местных.

И это, наверное, тоже справедливо. Но тогда за вход на пляж, очевидно, придется платить.

Напомним, по ощущениям, на курорте в середине июля отдыхает вся страна. Власти Анапы снижения турпотока не ждут, несмотря на закрытый аэропорт. Около трех миллионов отдыхающих курорт рассчитывает принять за лето, а за год - свыше четырех.

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