Мужчина попался на домогательствах к 3-летней девочке в детской комнате в Сочи

Мужчину задержали. Фото: https://t.me/chp_sochi

В полицию Сочи о домогательствах сообщила мама девочки. 30-летняя женщина написала заявление после того, как в детской комнате торгового центра к ее дочке приставал мужчина.

Когда полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, увидели, как неизвестный мужчина зашел в детскую комнату, где играла 3-летняя девочка, подошел к ней и начал приставать.

- При этом мужчина несколько раз выходил из помещения и проверял, чтобы никого не было рядом, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После домогательств мужчина скрылся.

- По кадрам с камер видеонаблюдения мы отследили мужчину и составили ориентировку, - пояснили в кубанской полиции. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 35-летний житель Белгорода. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

За «Развратные действия» мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.