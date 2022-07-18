Залповый ливень в Сочи 18 июля 2022: мосты подтоплены, а на дорогах - коллапс

Машины плывут по городу. Фото: https://t.me/gorodsochi

Залповый ливень в Сочи 18 июля 2022 зарядил после полуночи. За ночь в Лазаревском районе выпал 51 миллиметр осадков. Городской оперштаб взял на особый контроль все сочинские службы, которые переведены в усиленный режим работы.

Улицы затопило. Фото: https://t.me/love_sochi

В поселке Лоо поднялась река до критических отметок. Улицы и остановки затопило. Вода дошла и до подъездов жилых домов. Жители населенного пункта не смогли выйти на улицу, не намочив ног. При этом в МЧС уточнили информацию, что река не выходила из берегов.

Залповый ливень в Сочи 18 июля 2022 обрушился и на центр курорта. Затоплен Курортный проспект. По словам местных жителей, здесь во время непогоды крайне редко образуются глубокие лужи. Также большое скопление воды было на перекрестке улицы Кооперативная и переулка Электрический. Под мостом на Ареде все ушло под воду. А машины по дорогам просто плывут.

- Здесь делать нечего. Лучше сразу объезжайте, а то можете застрять, - рекомендуют очевидцы.

Мэр курорта рассказал о том, как город справляется с непогодой.

- В центре Сочи и в Лоо Лазаревского района курорта прошли залповые ливни. Наши аварийные бригады и техника оперативно устраняют последствия непогоды, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Ситуация на курорте под контролем городского оперативного штаба.

В городе образовались глубокие лужи. Фото: https://t.me/gorodsochi

По словам главы Сочи, движение транспорта на данный момент идет штатно, в привычном режиме работают и все социальные объекты. Кроме того, специалисты ФКУ «Черноморье» следят за ситуацией на федеральных трассах. Жителей курорта просят быть осторожными и не находиться рядом с реками во время непогоды.