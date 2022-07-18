Кормили омлетом и пловом. Из Сочи запустили первые рейсы на Дальний Восток

В аэропорту Сочи первый рейс из Хабаровска встретили водной аркой Фото: Олег УМАРОВ

Хабаровск - Сочи

В аэропортах есть такая традиция – первый рейс «приветствовать» торжественной аркой из воды. Поэтому когда борт Хабаровск - Сочи приземлился на юге, к нему подъехали две пожарные машины и из брандспойтов как следует окатили лайнер водой. Вылили на белоснежный Airbus A-330 почти 20 тонн. Аж радуга заиграла!

- Мы приветствуем в нашем аэропорту первый прямой рейс из Хабаровска, - буквально у трапа самолета встречал первых 300 пассажиров управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров. – Это большое событие! Раньше прямых рейсов между Хабаровском и Сочи не было. Надеемся, вам понравится в нашем городе и вы хорошо здесь отдохнете.

Южный курорт и дальневосточные города 18 июля связали несколько прямых рейсов – Хабаровск - Сочи и Владивосток - Сочи. И если еще два года назад авиасообщение между дальневосточной столицей и Сочи было налажено, но потом рейсы все же закрыли, то с Хабаровском – впервые. Запустила рейсы авиакомпания I Fly'.

- Пассажиров доставляют на широкофюзеляжных воздушных судах повышенной комфортности Airbus А-330 два раза в неделю, - пояснил Алексей Комаров. – Это очень важно для нас, мы повышаем транспортную доступность между регионами России. В Сочи в последнее время проживает много бывших дальневосточников, и теперь у них есть возможность улететь к родственникам. Кроме того, новые рейсы – это и туристические направления. Поэтому мы ждем и гостей из Дальнего Востока на отдыхе в Сочи.

Татьяна прилетела из Хабаровска в Сочи вместе с грудным малышом на отдых Фото: Олег УМАРОВ

Первые пассажиры рейса Хабаровск - Сочи отметили вкусные завтраки и обеды на борту.

- Омлет с утра был потрясающим, а на обед нам давали плов, - рассказала девушка, представившаяся Татьяной. Она прилетела в Сочи из Хабаровска вместе с грудным ребенком. – Знаете, очень порадовало и то, что была возможность зайти в салон самолета с детской люлькой. Мы летели почти 9 часов, было очень комфортно. Будем с моим малышом целый месяц отдыхать в Сочи. А на дорогу туда и обратно я потратила всего 16 000 рублей. Радует, что и цены на билеты не заоблачные.

А другая семья из Хабаровска – мама, папа и их сын-подросток, прилетели в Сочи, чтобы потом махнуть отдыхать в Абхазию.

Семья из Хабаровска приехала в Сочи отдыхать Фото: Олег УМАРОВ

- Недельку проведем в Сочи, потом – в Абхазии, а дальше хотим в Питер съездить. Такое вот у нас путешествие планируется, - рассказывает глава семьи.

Сочи - Владивосток

В этот же день, когда в Сочи прилетел первый рейс из Хабаровска, Airbus A-330 потом махнул во Владивосток. Борт подготовили к полету, и он с 270 пассажирами на борту отправился в столицу Дальнего Востока.

В числе пассажиров была и авиаблогер из Краснодара Ирина Пономарева. Девушка, как оказалось, вообще купила билет на этот рейс самая первая. И когда она пришла к стойке регистрации оформиться на рейс, ее ждали с подарком. Первой пассажирке самолета Сочи -Владивосток вручили сертификат в зал повышенной комфортности.

Авиаблогер Ирина Пономарева стала первой пассажиркой рейса во Владивосток. Девушка встретила самолет из Хабаровска и этим же бортом потом улетела во Владивосток Фото: Олег УМАРОВ

- Когда только увидела новости, что открываются рейсы во Владивосток, тут же купила билет. Слетать на Дальний Восток было моей давней мечтой, - рассказывает Ирина Пономарева. - Полечу туда на три дня, и обратным рейсом вернусь в Сочи. Очень хочу увидеть остров Русский и попробовать местные морские деликатесы.

Ирина Пономаревой вручили сертификат в зал повышенной готовности. Фото: аэропорт Сочи

БУДЬ В КУРСЕ

Рейсы

Все перелеты на Airbus A330-300 вместимостью 378 пассажиров.

Сочи - Хабаровск:

- по вторникам вылет из Сочи в 19:00, прилет в Хабаровск в 10:30 утра в среду;

- по воскресеньям – в 10:30, прилет в Хабаровск в 01:45 в понедельник;

- время в пути составит 8 ч 30 мин.

Хабаровск – Сочи:

- вылет из Хабаровска по понедельникам в 6:40, прилет в Сочи в 8:50 ;

- по средам – в 16:50 , прилет в Сочи в 18:50;

- время в пути составит 9 ч 10 мин.

Сочи - Владивосток:

- по понедельникам вылет из Сочи в 10:30 , прилет во Владивосток в 02:05 утра во вторник;

- по средам в 20:30, прилет во Владивосток в 12:35 в четверг;

- время в пути составит 8 ч 35 мин.

Владивосток – Сочи:

- вылет из Владивостока по вторникам в 15:00, прилет в Сочи в 17:15;

- по четвергам – в 15:20, прилет в Сочи в 17:35;

- время в пути составит 9 ч 15 мин.

Цена билетов – от 7000 рублей.