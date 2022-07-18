Серия автокраж прокатилась по окраине Краснодара

Неизвестный успел проникнуть в три автомобиля. Фото: скриншот видео

Утро 14 июля в ЖК «Спортивная деревня» на Западном Обходе выдалось беспокойным для нескольких автовладельцев. Их машины были вскрыты неизвестным мужчиной в красной панаме и черной маске.

- Мы проснулись около 4 утра от того, что в машине сработала сигнализация. Быстро спустились на стоянку, но вора и след простыл. Окно он разбил, забрал зарядку для телефона и по мелочи еще, - рассказала владелица отечественного авто Анна Шуэр.

Как выяснилось потом, вор присмотрел не только авто девушки. От его действий пострадали еще две машины. Правда, там ему не удалось забрать ничего. Неизвестный успел только выломать задние окна.

Похожий случай через два дня произошел в соседнем ЖК. Неизвестные вынесли из иномарки всю звуковую аппаратуру. Ущерб в этом случае оказался серьезным - около 160 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

- В настоящее время по данным фактам проводятся необходимые розыскные мероприятия, устанавливается личность предполагаемого злоумышленника, - прокомментировал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.