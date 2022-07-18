«Людей на море больше, чем в СССР»: Житель Анапы обратился к приезжающим на отдых туристам

На пляже не протолкнуться. Фото: Юрий ОЗАРОВСКИЙ/youtube.com

Погода на побережье Анапы - самый смак. На курорте вот уже несколько дней сияет солнце, которое прогрело воду до +24 градусов. Словом, природа для отпускников создала все условия для отличного отдыха. Неудивительно, что у моря загорают тысячи людей. Обстановку на популярном пляже Анапы, что находится на Пионерском проспекте, снял местный блогер Юрий Озаровский.

На Черноморском побережье уже традиционно наблюдается нешуточный ажиотаж - тысячи отдыхающих нежатся на песке. Вся береговая полоса плотно занята туристами. Причем расположились люди друг от друга настолько близко, что прохода просто нет, даже узенького.

- Людей на море больше, чем в СССР, - говорит Юрий Озаровский. - В советские годы между туристами хотя бы были промежутки. Можно было хоть как-то отдыхать. Но мы очень рады гостям, спасибо большое, что вы приехали! Температура воды +26 градусов, воздуха +32 градуса, а песок прогрелся до +55 градусов.

Людей много даже в воде. Фото: Юрий ОЗАРОВСКИЙ/youtube.com

Также блогер обратился к приезжающим на отдых туристам. Он заметил, что в клозет, который расположен рядом с пляжем, нет очереди. Санитарная комната пустует, хотя отдыхает большое количество людей. Потому блогер попросил туристов не сидеть в море, а ходить в туалеты.

К слову, в Анапе к приезду гостей подготовились основательно.

– Мы продумали все, чтобы отдыхать нашим гостям было интересно и комфортно, – рассказал мэр Анапы Василий Швец. – Помимо природных достопримечательностей, пляжного и морского отдыха, разнообразной досуговой программы, россиян ждет наш санаторно-курортный комплекс с самой современный лечебной базой, бассейнами, в том числе с морской водой и уникальными методиками.

На курорте также проверили работу всех общественных туалетов. Уборные расположены по 14 адресам и бесплатны для посетителей.

В межсезонье туалеты открыты с 09:00 до 21:00. Летом время их работы продлено.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса бесплатных туалетов

— сквер на пересечении улиц Лермонтова и Астраханской;

— сквер «Аванесова», пересечение улиц Трудящихся и Верхняя набережная;

— Верхняя набережная, в районе пляжа «Малая бухта»;

— Верхняя набережная, в районе санатория «Маяк»;

— Ленина, в районе «Анапского водоканала»;

— сквер на пересечении Крымской и Пролетарской;

— пересечение улиц Крымская и Красноармейская;

— Парковая, сквер «им. Когута»;

— сквер «им. И.В. Гудовича»;

— пересечение улиц Таманская и Верхняя набережная;

— Симферопольское шоссе, сквер «Боевой славы».