Диджеи вместо букинистов. Что ждет Краснодарский Дом книги, его мозаику и интерьеры

В Доме книги уже не купишь книги. Фото: Варвары Дым.

В Доме книги уже не купишь книги. Фото: Варвары Дым.

В феврале 2022 года в Краснодарском Доме книги закрылся последний книжный магазин. И сегодня он напоминает «толкучку» под крышей. Узнали, какая судьба ждет знаковое для города здание.

«Брат-близнец» дома на Мира и ЦУМа

Строившийся три года, с 1974 по 1977-й, Дом книги имеет «брата-близнеца» всего в нескольких кварталах. В 1960-х по улице Мира между ул. Красной и Красноармейской высится похожий дом с тремя жилыми башнями и общественными пространствами на первом этаже, где на месте магазина «Электрон» и кафе «Романтики» открыты ресторан, кафе и бутики. Еще один «брат» Дома книги построен в 1980-х в городе Волжском Волгоградской области как ЦУМ.

Дом книги в стиле структурализма – детище архитектора Альберт Якименко и Краснодарского филиала Всесоюзного института ГИПРОТОРГ. Он должен был интегрировать жилую застройку в городскую среду: жильцы квартир в трех башнях над книжным магазином могли, не выходя из здания, провести время в одном из кафе, побывать на выставке внутри магазина или посидеть у фонтана на крыше. Правда, фонтаны демонтировали еще в начале 1980-х по их просьбам.

– Уникальность Дома книги как памятника архитектуры не только в мозаике Валентина Папко «Я вызову любое из столетий…» с первопечатником Федоровым, Леонардо да Винчи, Сергеем Королевым и Эдуардом Циолковским, – говорит историк и краевед Виталий Бондарь. – Но и в «переходе» экстерьера здания в его интерьер с лестницами белого мрамора и наборным паркетом: благодаря витражным окнами прохожие видят внутреннее пространство Дома книги. Декор делал наш известный скульптор Александр Аполлонов: для фасада он отлил чугунные барельефы с символами отделов – нотным ключом, подсолнухом, алфавитом, а внутри им выполнены 36 гипсовых барельефов с аллегориями письменности разных стран и эпох, перевитыми перфолентой.

Постепенно арт-резиденция займет все здание. Фото: Варвара Дым.

В здании сейчас остались магазины, но отнюдь не книжные. Фото: Варвара Дым.

Иномарки вместо учебников

Если с момента открытия Дом книги был центром встреч городской интеллигенции, собиравшийся в его многочисленных кафе, то в 1990-е годы его ждала участь многих крупных универсальных магазинов. Один за одним закрывались профильные отделы литературы, исчез отдел звукозаписи. В 2006 году на смену им пришел автосалон «Фаэтон», а год спустя перед Домом книги вырос котлован. По проекту британского архитектора Джона Сейфера фирма «Европа-Инвест» собиралась построить торгово-офисную галерею.

Общественность заволновалась, поскольку проект ставил под угрозу сохранение за Домом книги статуса памятника архитектуры. Краевая прокуратура вынесла администрации города представление об отмене разрешения на работы и в 2012 году Дому книги вернули почти что первоначальный облик: каркас витражей из черного стал серым, другими стали форма козырьков над входами, цвета фасадов и устройство площади перед «Книжкой». На площади перед зданием появились фонтаны-горельефы работы наших скульпторов Алана Корнаева и Валерия Пчелина со сценками из жизни Екатеринодара.

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Книготорговое предприятие «Краснодарский Дом книги» было ликвидировано задолго до реконструкции: в 1996 году. Спор о праве собственности на здание продолжался несколько лет. В 1999 году было создано ГУП «Краснодарский краевой государственный Дом книги». По данным «СПАРК-Интерфакс», НАО «Краснодарский Дом книги» принадлежит департаменту имущественных отношений Краснодарского края.

Сувениры, одежда и даже косметика: здесь продают все, кроме книг. Фото: сайт Дома книги.

Студия звукозаписи и коворкинг

Сегодня в Доме книги можно купить сувениры и женскую одежду, канцтовары и подарки, но только не книги. Торговые отделы занимают примерно треть площадей на первом и втором этажах. Однако в обозримом будущем Дом книги перестанет пустовать. Его планируется превратить в молодежный культурно-креативный кластер «Арт-резиденция. Краснодар», его созданием займется подведомственный министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Молодежный центр развития личности.

Со временем в здании откроется арт-резиденция для молодежи. Фото: сайт Дома книги.

– Преобразование Дома книги в «Арт-резиденцию. Краснодар» начнется после того, как будет ликвидирован НАО «Краснодарский Дом книги»: его ликвидация должна завершиться до конца 2022 года, – рассказал «КП»-Кубань» руководитель краевого Молодежного центра развития личности Сергей Покатилов. – Уж сейчас центру переданы более двух тысяч квадратных метров площадей Дома книги, где с шагом в две недели проходят лекции, встречи и выставки, скоро мы собираемся начать набор в театральную студию.

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По словам Сергея Покатилова, «Арт-резиденция. Краснодар» станет «универсальной событийной площадкой для организации и проведения различных молодежных проектов, творческих некоммерческих и общественных организаций». Здесь планируют разместить школу хореографии, фото- и видеостудии, библиотекой, студию звукозаписи, возможно, коворкинг для молодых предпринимателей. Для этого первоначальный проект реконструкции с зонированием творческих кластеров доработают и только потом центр «будет выходить с инициативой получения бюджетных средств на его ремонт и обустройство».

КОНКРЕТНО

Как рассказали «КП»-Кубань» в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, Дом книги с 1981 года является памятникам архитектуры регионального значения. Предметами охраны государства являются сам ансамбль, смальтовое панно Валентина Папко, чугунные рельефы снаружи и гипсовые барельефы внутри скульптора Александра Аполлонова. Проект реконструкции Дома книги пройдет историко-архитектурную экспертизу, а работы будут выполнять подрядчики, имеющие лицензию на реконструкцию памятников архитектуры.