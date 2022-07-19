Спектакль про вашу первую любовь в Краснодаре

Во время скачек малышей развлекают аниматоры. Фото: Краснодарский ипподром

Во время скачек малышей развлекают аниматоры. Фото: Краснодарский ипподром

Летом театры и концертные залы тоже берут паузу, но очаги культурной жизни все равно теплятся в городе. «КП»-Кубань» подскажет, где в Краснодаре культурно отдохнуть с 19 по 23 июля с детьми и не только: собрали для наших читателей самые интересные арт-события недели.

Аниме Миядзаки на большом экране

Просветительский проект «Ренессанс Краснодар» (ул. Красная, 100) все лето проводит лекции, чтения, мастер-классы и кинопоказы: записаться на них можно через его соцсети. 19 июля в 20:00 в зале «Ренессанса» можно посмотреть и обсудить с другими зрителями за чашкой кофе мультфильм выдающегося японского аниматора Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Притча о том, как злая ведьма заточила красавицу Софи в тело старухи, придется по душе не только подросткам, но и их родителям. Цена билета: 300 рублей.

Во вторник в Краснодаре можно посмотреть аниме. Фото: Архив "КП"

Кто в «Теремочке» живет?

Если ваши самые младшие члены семьи еще не уехали к бабушкам и дедушкам или, наоборот, уже успели вернуться, их ждут в Краснодарском краевом театре кукол (ул. Красная, 31, тел. +7 (861) 262-44-17) на спектакль «Теремок» по сказке Самуила Маршака. Постановку Донецкого республиканского академического театра кукол, который приехал к нам на гастроли, покажут 21 июля в 11:00. Режиссер Михаил Загной и актеры рассказывают историю про квартирный вопрос зверей на новый лад. Цена билета: 350 рублей.

Кукольники из Донбасса покажут детворе «Теремок». Фото: краевой театр кукол.

Сыграйте в «Любовь в большом городе»

Доводилось ли вам играть в спектакле? А хотелось? 21 июля в 19:30 в клубе-галерее «Небо и Сова» (ул. Дзержинского, 26/1, тел +7 (918) 972-20-20) вы можете стать частью перфоманса «Любовь в большом городе» с участием плейбек-театра «Всегда» и художников Краснодара. Вы расскажете им свою историю любви: первой или несчастной, а артисты на ваших глазах превратят ее в спектакль, который сыграют в декорациях из картин краснодарских художников, посвященных этой же теме. Цена билета: 800-1000 рублей.

В «Небо и Сове» можно стать героем спектакля плейбек-театра «Всегда». Фото: сайт театра.

Разыскивается местный модерн

Краснодар не ассоциируется с затейливыми особняками в стиле модерн: их сносили, перестраивали, обезличивали. Местный модерн призрачен, но только пока не знаешь, где искать. На экскурсии «Тени модерна: архитектурный маршрут», которая пройдет 23 июля в 17:00, краевед Владимир Бегунов покажет вам совсем незнакомый Прекраснодар конца ХIХ-начала ХХ века. Запись на архитектурную прогулку через соцсети историка. Цена билета: 500 рублей, школьникам – бесплатно.

Кони, шляпки и картины

23 июля в 10:00 можно отправиться на скачки в честь Дня искусств на Краснодарский ипподром (ул. Беговая, 11, тел. +7 (861) 228-69-93). В программе скакового дня: десять заездов, концерт, выставка-продажа картин и керамики краснодарских художников и, конечно, традиционный конкурс шляпок, которые можно купить здесь же. Родители смогут посидеть в уютном ресторане под открытым небом, пока детвора будет кататься на лошадях или веселиться в компании аниматоров. Цена билета: 600 рублей, детям до 6 лет – бесплатно.