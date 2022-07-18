Алле Пугачевой сделали операцию

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многие звезды российской эстрады добровольно ложатся под хирургический нож. Одни желают внести коррекцию в свою внешность, другие хотят решить проблемы со здоровьем. Одной из популярных операций по снижению веса является уменьшение объема желудка. И пластический хирург Марият Мухина уверена - Алла Пугачева недавно перенесла такое вмешательство.

Как сообщает kp.ru, поводом для таких разговоров стали последние фотографии Примадонны, которые появились в Сети. Снимки по-настоящему шокировали публику. На кадрах Алла Пугачева выглядит не такой, как раньше. Сплетники шепчутся - звезда то ли тяжело больна, то ли сделала пластическую операцию.

- Она сделала бариатрическую операцию. В то время эти операции очень хорошо делали в Израиле, - цитирует доктора Readovka. - Там наверняка остались врачи, которые ведут, сопровождают пациента после операции.

Как объяснила хирург, вмешательство это серьезное. Более того, пациенту, которые перенес подобную операцию, требуется пожизненное наблюдение у специалиста, нужно проводить регулярные осмотры.

Потому многие не исключают, что операция стала истинной причиной переезда артистки в Израиль.

Напомним, Алла Пугачева сейчас находится в Юрмале. Там отличная погода, потому она наслаждается отдыхом на побережье. При этом каждый ее выход в свет становится поводом для обсуждения. Поклонники переживают за любимую певицу - от вида 73-летней звезды многие приходят в ужас. Певица довольно сильно постарела, слухи подогревает и ее болезненная худоба.

- Чтобы не прибегать к частым подтяжкам кожи, Алла Борисовна использовала дермальные филлеры, - поясняют эксперты. - Сейчас они начали рассасываться и происходит это не всегда равномерно. Эти неровности кожи необходимо точечно заполнять.