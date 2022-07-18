2600 рублей за 4 стакана кваса. Туристов шокировала расценка на напитки в кафе Анапы

За полулитровый стакан кваса гостям пришлось заплатить 650 рублей! Фото: t.me/tipichkras

Большинство жителей России, отправляясь на побережье в отпуск, готовятся к большим тратам. На отдыхе многие не хотят экономить и позволяют себе чуточку больше, чем обычно - экскурсии и походы в дорогие кафе. Но порой туристы отмечают - в некоторых заведениях ценники не оправданы высокие. Так, в Сети разгорелись обсуждения по поводу «золотого» чека, который получили посетители в одном из ресторанов Анапы.

Как сообщает автор снимка, заведение расположено на самом берегу галечного пляжа «Золотая бухта». Компания из четырех человек заглянула в ресторан и заказал четыре стакана кваса. Напитки принесли, а после посетители получили счет на 2600 рублей. За полулитровый стакан кваса гостям пришлось заплатить 650 рублей!

Такой прайс, мягко говоря, шокировал отдыхающих. Еще больше он удивил обычных пользователей в соцсетях, куда попало фото с «золотым» чеком.

Администрация Анапы цены в заведениях не регулирует. Контроль за прайсом осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Конечно, многие посетители с пониманием относятся к дорогим напиткам и блюдам либо просто смиряются с этим. А ведь граждане могут проявить активную позицию и нажаловаться на монополистов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», заявить на кафе можно по телефону горячей линии. Для жителей и гостей Краснодарского края телефон: 8 (499) 755-23-23, добавочный 023-132.

- По этому номеру принимаются обращения людей по вопросам изменения цен товаров, услуг и их наличия, - сообщил оператор горячей линии. - Так, например, если вам показалась завышенной стоимость в заведении, то для проверки необходимо сообщить адрес и название кафе, а также уточнить, на какие позиции, по вашему мнению, высокие цены.

После получения жалобы разбирательства обещают начать оперативно. Вот только руководство ресторана могут не наказать.

- Если УФАС не обнаружит в организации питания нарушений закона, то заведение не понесет никакой ответственности. Дело в том, что у посетителей, скорее всего, был альтернативный выбор. То есть они могли пойти в другое заведение, где цены более низкие. Свои услуги на побережье Анапы предлагают множество баров, кафе и ресторанов, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Денис Васильев. - Однако если же ведомство все-таки выявит монопольное положение заведения, которое вынуждает отдыхающих покупать напитки и блюда только у них, тогда незамедлительно принимаются меры реагирования - от предостережений до возбуждения антимонопольных дел.