«Заползают даже в дома»: полчища черных гусениц сняли на видео в районе Кубани

Насекомые ползают по земле, деревьям и даже заборам. Фото: t.me/tipichkras

Кубанцы сняли на видео массовое нашествие черных гусениц. Полчища вредителей вот уже не первый день видят жители хутора Новый в Северском районе края. Насекомые ползают по земле, деревьям и даже заборам. На листьях, превратившихся в решето, видны следы очередного наступления.

- Честно говоря, это какой-то кошмар. Я в таком количестве гусениц никогда не видела. Мало того что они поедают на своем пути любую растительность, так еще и лезут в дом. Они буквально заполонили все вокруг, - возмущается автор ролика, снимая насекомых, ползающих во дворе.

Что делать с этими насекомыми и каких еще напастей ждать.

По словам эколога, причиной такого большого скопления гусениц стало одновременное откладывание бабочками яиц.

- Бывает, что выводится большое число гусениц. Возможно, несколько бабочек локально отложили яйца, которые выжили в зимнее время, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Если скопление гусениц наблюдается в пределах нескольких дворов, расположенных друг с другом, то здесь ничего страшного нет.

Пожаловать на нашествие вредителей жители хутора Новый в Северском районе. Фото: t.me/tipichkras

Людям советуют не принимать радикальные меры по уничтожению вредителей. Как сказал эколог, бороться с насекомыми можно механическим способом – собрать в емкость и подавить.

- Если же гусениц много и они в труднодоступном месте, то тогда можно использовать инсектициды, чтобы их потравить. Либо приобрести биологические препараты, которые безвредны для человека, - уточняет Вениамин Голубитченко.

Большого вреда гусеницы не нанесут - как правило, растение восстанавливается самостоятельно.