В администрации Краснодара рассказали о строительстве платформы для городских электричек около парка Галицкого

Жители Краснодара мечтают о наземном метро уже не первый год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На крупных магистралях Краснодара ежедневно утром и вечером появляются заторы. Стоя в пробках, жители кубанской столицы любят поднять тему строительства метрополитена. Вот только проект этот, скорее всего, так и останется мечтой из-за дороговизны. Но есть еще одна надежда - наземка. И кажется, намечается большая стройка. Во всяком случае уже известно, что в районе парка Галицкого появится платформа для городских электричек.

Как рассказали в администрации Краснодара, работы начнутся в рамках развития Городской электрички.

- Предполагается строительство платформы в районе парка "Краснодар" ближе к улице Героя Посадского, - сообщают специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Причем рабочие, скорее всего, обустроят и переход через пути.

- В настоящее время РЖД ведется разработка основных проектных решений, - уточняют в муниципальном центре управления Краснодара.

Стоит сказать, что идея о создании нового вида общественного транспорта в перегруженном городе не нова. Проект наземного метро Краснодарской агломерации презентовали еще в конце 2016 года. Идея проста – максимально эффективно задействовать для перевозки пассажиров уже существующие железнодорожные пути, причем как в пределах Краснодара, так и его окрестностей. Но проект реализован так и не был.

В сентябре 2021 года власти Кубани представили проект транспортной системы Краснодара. На северо-востоке города предложили создать шесть станций городской электрички. Вокруг них логично формировать транспортные хабы – пересадочные узлы. К ним должны подойти линии скоростного трамвая, и другие виды общественного транспорта, появиться перехватывающие парковки.

Напомним, ранее в администрации Краснодара объяснили, почему ликвидирован пруд на Восточно-Кругликовской улице.