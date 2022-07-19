Мэрия позвала в Краснодар всю Россию

Билборды висят во многих крупных городах страны и в столице

Москва, Питер, Уфа, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Волгоград... - это далеко не весь перечень городов России, где теперь красуются билборды с надписью "Заезжай в Краснодар". На всем протяжении трасс к морю можно увидеть рекламу кубанской столицы.

Оказывается, это масштабный пиар-проект города, который сочли обделенным туристическим вниманием.

Краснодар сочли обделенным вниманием туристов

- Туристы приезжают на побережье обоих морей, но не знают, что в Краснодаре тоже есть на что посмотреть, - объясняют свою идею в мэрии Краснодара.

Власти кубанской столицы рассчитывают, что жители крупнейших городов европейской части России захотят посмотреть на самый лучший парк в Краснодаре, который возвел бизнесмен Сергей Галицкий, посетить 1239 ресторанов, 55 торгово-развлекательных комплексов и пожить в 317 комфортных гостиницах.

Есть такой и в Уфе

Рекламные ролики показывают на 130 экранах по всей стране, в том числе на трассах, ведущих к морю.

На трассе к морю Краснодара

- Краснодар традиционно был городом преимущественно делового туризма. За год у нас проходит больше 20 выставочных мероприятий российского и международного уровня. В условиях ограничения авиаперелетов мы начали системную работу по развитию других направлений туризма. Наш южный город имеет огромный потенциал стать одним из популярных направлений туризма выходного дня, гастрономического и винного туризма. Общероссийская кампания продвижения Краснодара – один из важных шагов на этом пути, - объяснил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Лучший парк в России находится в Краснодаре

- Мы с огромным вниманием относимся к национальному проекту по развитию туристической отрасли в России, поэтому с готовностью откликнулись на инициативу краснодарских властей, чтобы помочь им с продвижением туристического потенциала города, - сказала генеральный директор компании, которая и создала баннеры для Краснодара Мария Комарова.

Кстати, баннеры скоро появятся и на автодороге М4 «Дон» до Воронежа. Всего будет 40 билбордов.