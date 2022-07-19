«Они едут уже по нашим головам»: житель станицы на Кубани перегородил дорогу объезжавшим пробку к морю туристам из Москвы

Из-за альтернативных маршрутов навигаторов туристам чинят препятствия

Пробки к морю - ситуация в Краснодарском крае хроническая. Каждый местный водитель прекрасно знает и морально готов к тому, что постоять придется в районе Горячего Ключа (если ехать в Джубгу, Геленджик, Сочи по М-4 "Дон"), а также в Северском, Крымском, Славянском районах (если ехать в Анапу, Новороссийск, Темрюк, Крым). Другое дело - турист.

Этим летом обстановка усугубилась еще и тем, что, кроме сочинского, все аэропорты курортов закрыты. Для желающих погреть косточки у моря почти не осталось альтернативных решений, кроме как добираться туда на автомобиле.

Да и многие туристы предпочитают свободу передвижения на личном транспорте. Правда, свобода эта весьма условная из-за заторов на всем протяжении маршрута хоть к Черному, хоть к Азовскому морям.

Одна надежда путешественника - навигатор. Но никогда не знаешь, куда он тебя заведет, пытаясь угодить. Навигатор знает все дороги в Краснодарском крае. Но бездушный робот даже не догадывается, на что он толкает водителя.

На одной из таких, пытаясь обвести туристов из Москвы от пробки в станице Анастасиевской Славянского района, он проложил маршрут мимо чьих-то частных домов. Но караванам из машин преградил путь возмущенный местный житель.

- Уезжайте отсюда! Вы в спальный район приехали. Здесь дети маленькие живут, а я сам эту дорогу ремонтирую регулярно, - вышел мужчина на туристов с трубой.

Перепалку записали на видео. Она даже угрожала перерасти в драку.

- Это государственная дорога, и я имею право по ней ехать. Запрещающих знаков здесь нет, - пытался объясниться водитель и пенял на навигатор. Но отпуск, очевидно, был испорчен.

Кадры, которые слили в сеть, изучают правоохранители. Но сочувствия заслуживают обе противоборствующие стороны. Станичники предпочитают продолжать жить своей тихой размеренной жизнью и чувствовать себя в безопасности вдалеке от оживленных трасс, а путешественники ищут выход, как добираться к морю без пробок.

КОНКРЕТНО

Трасса через Анастасиевскую совсем недавно приобрела статус федеральной.

- Эта дорога всего в две полосы, так как ранее трасса была региональной, и только в ноябре 2018 года ее передали в федеральное ведение. Сегодня существующее направление дороги А-289 перегружено, причем не только во время курортного сезона, но и круглый год, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе подразделения Росавтодора в Тамани (ФКУ "Тамань"). - После запуска автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года она стала одной из наиболее востребованных и важных в Краснодарском крае. Высокая интенсивность транспортных потоков, особенно в туристический сезон, выявила острую необходимость увеличение пропускной способности дороги.

Проблему решит строительство новой трассы к Крымскому мосту.

- Путь из Краснодара до Крымского моста будет занимать около двух часов. Завершение строительства запланировано на конец 2024 года, - уточнили "КП" - Кубань".