В амфитеатре парка «Краснодар» покажут режиссерский дебют Саши Петрова

Фото: Евгений Таранжин

21 и 22 июля в Краснодаре пройдет Фестиваль уличного кино. Жители города смогут бесплатно увидеть нарезки девяти абсолютно новых фильмов и выбрать их них лучший. Краснодарцам представят режиссерский дебют Саши Петрова и картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

- IX Фестиваль уличного кино проходит во многих городах страны. В этом году это самый масштабный просмотр фильмов под открытым небом, - сообщают организаторы.

В Краснодаре показы состоятся в амфитеатре парка «Краснодар». Лучшие фильмы выберут сами зрители: в конце киноленты они проголосуют за понравившиеся киноленты светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света.

В конце сезона уровень света во всех городах, где пройдет Фестиваль уличного кино, будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 млн рублей. Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта.

Кроме конкурсной программы представят картины прошлых лет. 21 июля в 19:30 - альманах «Про родителей и детей», в 21:30 альманах «Лучшее прошлых лет». 22 июля с 20:00 пройдет показ конкурсной программы фестиваля.

КОНКРЕТНО

Для участия в конкурсе фестиваля в этом году представлены девять работ молодых авторов.

АНГЕЛ 15 минут, 12+

Режиссер: Саша Петров

Никому не известный актер Леха работает аниматором. Он живет и не видит успеха в своей карьере. В полном отчаянии он замечает на крыше дома девушку и спасает ее от прыжка. Эта ситуация полностью поменяет его жизнь.

НАС ВСЕХ УБЬЁТ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 14 минут, 12+

Режиссер: Анатолий Коблов

Навеянная "Сейлор Мун" психоделическая короткометражка. В ней идет речь о двух соседках по квартире. Одну снедают мысли о глобальном потеплении, другая — волшебница, пытающаяся ей помочь.

НОВАЯ МАМА 15 минут, 12+

Режиссер: Александр Кузовков

Сюрреалистическая и очень красивая история в духе Уэса Андерсона о маленькой пионерке Марусе. Однажды ее мама куда-то исчезает, а папа приводит в дом другую женщину. Новой маме не нравится девочка. Мачеха ищет способы избавиться от нее.

ХОЛОДНО 8 минут, 12+

Режиссер: Данил Иванов

Черная комедия о двух сотрудниках полиции из российской глубинки. В сюжете они хотели быть очень хорошими стражами порядка, но в один момент чуть не замерзли до смерти.

МОЛОДОЙ 15 минут, 12+

Режиссер: Леонид Гардаш

Молодой талантливый скульптор выигрывает всероссийский конкурс и получает право на установку памятника в родном городе. Но для результата ему нужно пройти с десяток согласований от разных чиновников. На каждом этапе возникают свои "небольшие правки".

КАК РАЗЖЕЧЬ ПОТУХШИЙ ОГОНЬ 15 минут, 12+

Режиссер: Сергей Филатов

Очень неожиданная комедия об изобретателе Валентине, который изо всех сил старается сделать мир лучше. Валентин придумывает десятки устройств, они решают бытовые проблемы. В какой-то момент он решает починить свое сердце и создает устройство, чтобы вернуть бывшую жену.

MY VR 11 минут, 12+

Режиссер: Ильдар Шангараев

Один день в VR-клубе. Сотрудник клуба помогает клиентам заново погрузиться в самые важные моменты их жизни и помогает разобраться в них. Но в собственной жизни остается брешь.

НЕВЕСОМОСТЬ 25 минут, 6+

Режиссер: Иван Соснин

Саша — школьник. Его родители в разводе и свои личные амбиции ставят выше интересов сына. От недостатка внимания Саша начинает замыкаться в себе. Все меняется, когда после уроков Саша знакомится с новым другом — странным уборщиком в комбинезоне пилота.

ПРИНЦИПИАЛЬНО ДОКУМЕНТАЛЬНО 10 минут, 12+

Режиссер: Анатолий Колиев

Зачем каждой русской бабушке тележка? Куда они ездят каждое утро на общественном транспорте? И почему пожилых людей так притягивает отделение почты? Перед нами остроумное мокьюментари о группе расследователей, собирающих данные о тайном заговоре российских пенсионеров.