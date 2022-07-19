Увидеть мир в ярких красках: избавление от катаракты

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Три-з»

Яркое лето или серые будни? Если вам зададут такой вопрос, ответ будет очевидным. Но что делать, если с каждым днем все вокруг в буквальном смысле становится серее и серее? Конечно же, идти к офтальмологу. Ведь потускневшее изображение с нечеткими контурами, а также потребность в более сильном освещении при чтении могут быть симптомами серьезного глазного заболевания – катаракты.

Что такое катаракта и чем она опасна?

Катаракта – это помутнение хрусталика, в большинстве случаев, связанное с возрастными изменениями организма. Это глазное заболевание считается одним из самых распространенных в мире. Чтобы изображение было четкое и яркое, хрусталик должен быть прозрачным. Отсюда и характер неприятных симптомов этой болезни. Катаракта опасна тем, что помутневший хрусталик может критически снизить качество зрения, вплоть до слепоты. Но сегодня победить этот недуг можно быстро и безболезненно. С помощью операции по замене помутневшего родного хрусталика на прозрачную искусственную линзу. А как же БАДы, капли, витамины и таблетки, которые так рьяно обещают избавить каждого от катаракты? К сожалению, научного подтверждения пользы от этих средств нет. Процесс помутнения хрусталика необратим, поэтому «лечение» подобными средствами только усугубит ситуацию – зрение будет продолжать снижаться.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Три-з»

Катаракта: оперировать, нельзя ждать!

Ежемесячно в офтальмологические клиники 3Z приходит более 800 пациентов с диагнозом «катаракта», которым показана операция. А это значит, что с каждым месяцем отсрочки операции симптомы заболевания становятся заметнее и все сильнее мешают вести привычный образ жизни. Катаракту лучше оперировать на начальной стадии, тогда, когда сам хрусталик легко поддается удалению.

Избавиться от катаракты в сети клиник 3Z можно всего за несколько шагов – диагностики глаз, подбора искусственного хрусталика, предоперационной подготовки и самой хирургической процедуры. При этом операция на одном глазу длится всего около 7 минут и ради нее не придется ложиться в стационар. Во время замены хрусталика пациенту закапывают обезболивающие капли, так что бояться боли или неприятных ощущений не стоит. Всего в операционной придется провести примерно 15 минут. Так что пациенты 3Z часто отмечают, что даже не успевают начать волноваться, как все уже заканчивается. Но для стабилизации состояния после процедуры пациенты все же отправляются в комнату отдыха на пару часов. Затем получают рекомендации от офтальмолога по закапыванию капель и соблюдению охранительного режима и могут идти домой.

Еще раз встретиться с врачом понадобится на следующий день после хирургии катаракты для проведения итогового осмотра и получения выписки. К этому времени, в большинстве случаев, зрение пациента уже достаточно восстанавливается, чтобы на прием можно было прийти самостоятельно.

Операцию по замене хрусталика можно делать в любом возрасте и в любое время года. Если хочется максимально насладиться результатом, то лето – самое подходящее время, ведь оно наполнено яркими красками, теплом и днями отпуска больше, чем осень, зима и весна.

Особый комфорт пациента 3Z

Большинство пациентов, приезжающих на операцию по поводу катаракты, старше 60 лет, поэтому в 3Z тщательно продуман весь процесс лечения катаракты. В клинике должно быть максимально комфортно, поэтому предоперационные анализы и обследования можно сдать в день операции в самой клинике 3Z. При себе нужно иметь только актуальные результаты флюорографии, которую можно пройти в поликлинике по месту жительства.

Центральная клиника 3Z находится в Краснодаре, но это не должно быть препятствием для иногородних пациентов. На операцию и обратно можно приехать на корпоративном автобусе 3Z совершенно бесплатно. Автобус курсирует по предварительно согласованному расписанию из всех диагностических центров 3Z, которые есть почти в каждом районном центре Краснодарского края. Для обеспечения безопасности и спокойствия в дороге рядом всегда находится медицинская сестра 3Z, которая следит за самочувствием пациентов. В клинике также никто не останется без сопровождения сотрудника: пациентам всегда помогут сориентироваться на месте, пройти все этапы без проблем.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Три-з»

Выбор хрусталика и операция без ожидания

Выбор хрусталика – очень ответственное дело: от него зависит, получит ли пациент желаемый результат. Искусственные интраокулярные линзы имеют свою классификацию. Например, сферические хрусталики комфортны только при хорошем освещении. Они дают четкое зрение только в центре линзы, поэтому при расширении зрачка по краям появляются искажения и блики. Тем же пациентам, которым часто приходится выполнять какие-либо действия в сумерках или темное время суток, рекомендуют асферические линзы. Так как все участки таких линз обладают одинаковыми оптическими свойствами.

Искусственные хрусталики также делятся по принципу четкости зрения на определенном расстоянии. Монофокальные корректируют только одну зону – вблизи или вдаль. Для получения четкой картинки на остальных расстояниях придется надевать очки или контактные линзы. Мультифокальные позволяют хорошо видеть на нескольких фокусных расстояниях и могут избавить от необходимости использования дополнительных средств коррекции зрения.

Отличительные свойства искусственных хрусталиков в клинике 3Z доктор обязательно обсуждает с пациентом, чтобы в итоге прийти к идеальному варианту. В клинике 3Z есть собственный банк интраокулярных линз, где собрано более тридцати видов искусственных хрусталиков ведущих мировых производителей. Так что ждать доставки необходимого хрусталика в большинстве случаев не приходится.

Эксклюзивные индивидуальные хрусталики в 3Z - рекорд

Иногда пациентам 3Z приходится ждать своего хрусталика больше месяца, и они искренне рады такой возможности. Потому что это люди, страдающие катарактой и астигматизмом одновременно. До недавнего времени такие пациенты даже после операции по поводу катаракты вынуждены были продолжать носить корригирующие очки. Сегодня эта проблема решается с помощью торических интраокулярных линз. Некоторые из них изготавливаются непосредственно для конкретного пациента с учетом всех особенностей строения глаза, то есть являются кастомизированными.

В текущем месяце единственный дистрибьютор кастомизированных торических варифокальных интраокулярных линз в России и странах СНГ ООО «Серджикс» сообщил, что врачи офтальмологических клиник 3Z в 2021 году имплантировали 250 искусственных хрусталиков данного вида. Это количество стало рекордным в России за прошедший год.

Группа компаний 3Z, в которую входит 4 хирургические офтальмологические клиники в Краснодаре, Москве, Ессентуках и Перми, а также 31 диагностический центр в 9 регионах России, зафиксировала свой внутренний рекорд: 133 хрусталика пациентам с катарактой и астигматизмом поставил офтальмохирург клиники 3Z г. Краснодара, кандидат медицинских наук Александр Бойко. Чтобы корректно имплантировать такие торические линзы, нужно провести сложнейшие точные расчеты с применением дополнительного диагностического оборудования. Поэтому такие операции считаются редкими и уникальными.

Сегодня благодаря технической базе 3Z и профессиональному уровню врачей получить желаемый результат могут даже пациенты со сложным сочетанием патологий. Ведь окружающий нас мир стоит того, чтобы видеть. Пусть не только лето, но и вся жизнь будет яркой без катаракты.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Три-з»

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