Вырыли канал, выкорчевали деревья. В Крымском районе Кубани техника разбила единственную дорогу к отдаленному хутору

Ветки завалили дамбу. Фото: Марина Орловская

Дорога до хутора Тетерятник в Крымском районе стала настоящим испытанием для Марины Орловской. Тут и раньше было трудно проехать, а недавно появилась техника. Часть деревьев вдоль дороги выкорчевали экскаватором и роют новый канал.

- Сейчас дамба закидана ветками, а по ней можно было проехать. Еще есть накатанная дорога, ее испортили большими машинами. В вырытых каналах собирается вода, а что будет, когда начнутся дожди? – рассказала «КП» - Кубань» Орловская.

Раньше в отдаленном хуторе жила мама Марины, но она умерла. На хозяйстве остался муж скончавшейся пенсионерки. Марина часто навещает пожилого человека и оставшееся хозяйство, но боится, что из-за работ, которые сейчас проводятся, в скором времени она не сможет добраться до дома.

- Мы привозили каждую неделю еду. Магазина там нет. Пенсионер просто останется без всего, если дорогу окончательно добьют, - тревожится Марина.

В администрации Крымского района утверждают, что работы согласованы, их ведет сельскохозяйственное предприятие. Этот участок у аграриев в аренде.

- Без разрешения они не смогли бы там проводить работы, - рассказали в районной пресс-службе.

По официальной информации, в хуторе Тетеряник никто не живет, а дорога образовалась там стихийно. Ею пользовались сельхозпредприятия для своих нужд. На балансе она не стоит.

- Строить дорогу для одного дома, в котором уже никто не живет, – нецелесообразно, - отметили в администрации Крымского района.