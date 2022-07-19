16 детей, ехавших в лагерь на Черное море, госпитализировали с кишечной инфекцией

Дети отравились по пути в лагерь

Группу детей, ехавших из Вологодской области в детский лагерь «Морская волна» в Туапсинский район, госпитализировали с кишечной инфекцией. Шесть человек сняли с поезда в Горячем Ключе, еще 10 – доставили в больницу по приезде в Лермонтово.

В оперштабе Краснодарского края рассказали подробнее о госпитализации детей.

- 260 детей следовали в составе организованной группы в присутствии сопровождающих. В пути они питались в вагоне-ресторане. На ж/д станции Горячий Ключ шестерых детей сняли с поезда и госпитализировали в городскую больницу с предположительным диагнозом: бактериальная кишечная инфекция. В лагере 10 детей с похожими симптомами госпитализировали в Туапсинскую районную больницу. Оставшихся разместили в отдельных корпусах лагеря, - сообщили в оперштабе региона.

Состояние детей в норме, они находятся под наблюдением врачей. В настоящее время проводится проверка. Специалисты выявляют источник заражения.

В рамках эпидрасследования взяты пробы пищи, воды, смывы внешней среды. Обследован персонал вагона-ресторана и проводники. В настоящее время проводится экспертиза. Ситуация находится на контроле минздрава Кубани и минтруда региона и краевого Роспотребнадзора.

По уточненным данным, количество отравившихся в поезде «Череповец-Адлер» детей увеличилось до 17. Прокуратура на транспорте проводит проверку.

В августе прошлого года была похожая ситуация: 87 детей сняли с поезда Мурманск - Адлер с подозрением на кишечную инфекцию. Эксперты также во всем сетовали на некачественную еду. Тогда СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".