Не затаптывают, так рвут ветки. Эколог выступил с заявлением по поводу состояния кипарисов на озере Сукко

Достопримечательность эта приковывает к себе туристов как магнит, но заботятся о кипарисах не все. Фото: Варвара ДЫМ

Излюбленное место многих отдыхающих в Анапе - кипарисовое озеро Сукко. Достопримечательность эта притягивает к себе туристов, как магнит. А все потому, что каждый здешний уголок невероятно прекрасен. От природных красот глаз не оторвать. Да и уехать отсюда, не сделав снимок на память, невозможно. Отдыхающие стараются подобраться как можно ближе к деревьям. А с недавних пор люди стали замечать, что отпускники на память отрывают листочки и ветки знаменитых кипарисов.

Дело в том, что для гостей Сукко предлагают прогулки на катамаранах - к кипарисам можно приплыть на лодке. Вот только некоторые отдыхающие совсем не соблюдают правила поведения. Они, похоже, забывают, что это краснокнижные деревья. Потому ради эффектного кадра или короткого видео без стеснения залезают на растения, ломая корневую систему, срывают ветки, чтобы разнообразить снимок.

Естественно, это не идет на пользу кипарисам. Многие специалисты считают, что люди могут занести на деревья инфекцию.

- Отламывают ветки, топчут корни, срывают кору. Ворота для инфекции открываются, да и само состояние кипарисов ухудшается, - заявил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Отношения к деревьям, уверен эколог, должно быть максимально бережное, причем круглый год.

Стоит сказать, что сейчас кипарисы находятся в воде, однако во время засухи их часто огораживают. Это необходимо, чтобы защитить корни деревьев от гибели.

- У кипариса болотного обнажены пневматофоры (это дыхательные корни. - Авт.) на верхних боковых корнях, - говорят специалисты экопарка Сукко. - Наступать на корни категорически запрещено. Это может привести к увяданию и гибели деревьев.