Количество отравившихся детей в поезде Череповец - Адлер увеличилось до 17

Устанавливаются виновные лица Фото: Андрей АБРАМОВ

Группу детей, ехавших из Вологодской области в детский лагерь «Морская волна» в Туапсинский район, госпитализировали с кишечной инфекцией. По уточненным данным министерства здравоохранения Краснодарского края, после осмотра педиатрами в Туапсинском районе выявили 11 ребят с признаками отравления. Еще шесть сняли с поезда по пути к Черному морю в Горячем Ключе. Таким образом, всего госпитализировали 17 детей. Ранее сообщалось о 16.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту отравления детей в поезде.

- Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку по факту отравления несовершеннолетних в пассажирском поезде Череповец - Адлер. Специалисты проверят все обстоятельства, подготовку поезда к перевозке и питанию детей, даст оценку действиям ответственных лиц при формировании поезда, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, проверку проводит Южная транспортная прокуратура.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в рамках эпидрасследования взяты пробы пищи, воды, смывы внешней среды. Обследован персонал вагона-ресторана и проводники.