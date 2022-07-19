Учат корейский, играют в шахматы и танцуют. Как живет лучшая многодетная приемная семья Кубани

В семье Мартынович шесть детей. Фото: личный архив героев

Эта семья из Новороссийска по нынешним меркам ну очень большая. Родители Юлия и Владимир Мартынович и шестеро детей - трое своих и столько же – приемных. Самой старшей Виктории 29 лет, а младшему Богдану – всего 9. В их доме все дети появлялись от большой любви, и каждый пришел в нее неслучайно, считают взрослые.

В этом году супруги получили особенное признание. Их удостоили медали «Родительская доблесть». В Краснодарском крае награду выдают тем многодетным семьям, кто ведет общественную жизнь и уделяет много времени воспитанию и образованию своих детей.

Учили уроки вместе, а потом поженились

Юлии было всего 15 лет, когда она встретилась со своим будущим мужем. Владимир тогда был курсантом военного училища в Рязани, на три года старше ее. Но девушка сразу сказала себе – за военного замуж не пойдет, гарнизоны, бесконечные мотания по стране, отсутствие своего жилья – такая перспектива ее не радовала. Она мечтала о большой семье. Но 18-летний парень был неотступен и очень настойчив.

- Мы познакомилась на дне рождения моей подруги. Она пригласила своего ухажера, но он идти один стеснялся, позвал с собой Владимира, - рассказывает «КП» - Кубань» Юлия Мартынович. – После праздника он попросил у меня номер телефона, но я ему не сказала. Тогда он проследил, где я живу и нашел мою квартиру.

Юлия Александровна с Настей, Сашей, Васей и Богданом. Фото: личный архив героев

С тех пор молодые люди стали дружить. Вместе учились. Владимир помогал школьнице Юлии с алгеброй, а она будущему военному – с французским. Когда Юлии исполнилось 18 лет, сыграли свадьбу.

- Мама тогда говорила: «Ты такая маленькая, рано создавать семью, ты еще ребенок». Но я настояла – это был мой человек, а мысли о том, что он военный, меня уже не пугали, - говорит Юля.

Вскоре в семье появился первенец – дочь Виктория. Время было сложное, военнослужащим в 90-е задерживали зарплату, а продукты выдавали по талонам. Но трудности не пугали. Через два года на свет появились два сына-близнеца – Алексей и Василий. Счастью молодых родителей не было предела, даже бытовые проблемы ушли на второй план. Но потом оказалось, что у маленького Васи – серьезные проблемы со здоровьем, а Юлия не сможет больше иметь детей. Сын Вася так и не встанет на ноги, все 27 лет он будет передвигаться на коляске, но сможет закончить школу, а благодаря родителям будет танцевать инклюзивные танцы и путешествовать по всей стране.

Инклюзивные танцы. Фото: личный архив героев

Настя, Саша и Богдан

Первой приемной дочерью в их семье стала Настя. Юлия Мартынович заприметила ее в детском доме. Крохе было 6 месяцев, когда женщина взяла ее на руки и поняла – никому не отдаст. Может, это было оттого, что Настя удивительно походила на старшую дочь, а может, потому что Юлия очень хотела еще детей и рвалась к ним всей душой.

- Мне даже старшая, Вика, говорила: «Мама, прекращай заглядывать в чужие коляски. Такое ощущение, что ты сейчас выхватишь ребенка и убежишь с ним», - смеется Юлия Мартынович.

Взрослые и дети любят проводить время вместе. Фото: личный архив героев

Прошел почти год, когда Настеньку смогли забрать домой. Это был непростой период. Девочка часто плакала, у нее бывали длительные истерики. Но Юлия и Владимир справились.

- Только любовь и терпение помогают в таких случаях. Мне даже врач сказал – материнская любовь все может, и ребенка вылечить тоже, - вспоминает Юлия.

И действительно, случилось чудо. Медленно, но верно Настя стала поправляться, встала на ножки, а потом – завертелось. Она ходила на 11 кружков. Сначала возила Юлия, а когда подросла – уже сама.

Юлия Александровна и Настя любят танцы. Фото: личный архив героев

- Она меня возродила. Я с ней стала женственной, отрастила длинные волосы, стала носить платья. Настя оказалась талантом во всем – и писала стихи, и танцевала, и занималась ораторским мастерством, и рукоделием. Я вместе с ней тоже стала мастерить руками, - признается женщина.

Свои дети подрастали, подрастала и Настя, жизнь налаживалась и постепенно приходила в свое русло. Но однажды Юлия узнала, что двое детей остались без мамы и находятся сейчас в детском доме. Она поговорила с мужем, и они поехали на первую встречу.

- Нас ждали 7-летняя Саша и 3-летний Богдан. У мальчика – синдром Дауна. Муж не очень обрадовался последнему, хотел, чтобы хоть один парень пошел по его стопам и стал военным, а тут это невозможно… Пришли, я стала разговаривать с Сашей, а потом в комнату зашел Богдан. Он сразу кинулся к Владимиру, обнял его крепко и сказал: «Папа». У мужа - ком в горле. Больше разговоры о военной карьере мы не вели, - говорит Юлия. - Мы посидели и пошли домой. Идем, молчим, а у меня уже оформление началось на этих детей. А муж и говорит – давай их возьмем к нам.

Так в их дружной семье появились еще двое детей – Саша и Богдан.

Семья - надежная опора. Фото: личный архив героев

- Мы понимали, что это большая ответственность, что дети – это навсегда, какого бы они возраста не были и как бы не пришли в семью. Страх был, но он быстро прошел, - отмечает Юлия.

У каждого ребенка – свое увлечение. 15-летняя Настя закончила музыкальную школу, сейчас занимается танцами. 13-летняя Саша учит корейский и английский, занимается вокалом. 9-летний Богдан – на все руки мастер – играет в шахматы, в футбол, занимается танцами и даже мастерит вместе с папой поделки из дерева.

- Помимо кружков, у нас дома очень насыщенная жизнь. Мы устраиваем званые ужины по воскресеньям. Дети по очереди готовят какое-нибудь блюдо, а потом приглашают всех к столу попробовать. Еще у нас традиция – поездки в тур выходного дня. Мы очень мобильны, ездим по краю. Я с Богданом и Васей путешествовала на машине по средней полосе, по храмам. Сама за рулем, а они рядом. Скоро с Сашей поедем вдвоем на Кояшское озеро в Крым. Она сама выбрала это место, - рассказывает Юлия.

Без любви ничего не получится

Юлия и Владимир Мартынович вместе уже 30 лет. Супруги занимаются не только своими детьми, но участвуют в общественной жизни Новороссийска. Она - заместитель председателя городской общественной организации «Сообщество многодетных семей «Единая семья» и инструктор по труду в Доме престарелых, а еще преподает в частной школе и курирует два благотворительных проекта. Он – инженер в нефтяной компании и автор проекта «Юный мастер» для детей с ограниченными возможностями здоровья, учит ребят столярному делу. В этом году мастерская получила грант губернатора Краснодарского края. Кажется, что их энергии и времени хватает на все.

Старшие дети и маленький Богдан вместе с родителями. Фото: личный архив героев

- Если любишь, что делаешь, время всегда найдется – и на воспитание детей, и на поездки, и на помощь ближним, и на домашних питомцев, которых у нас два, - считает Юлия Мартынович. – Дети нам с мужем дали очень много. Через них раскрывается наша личность. Если было в нас то, что мы не реализовали, мы это сделали. Я, например, пошла на танцы, очень мечтала об этом. Теперь танцую вместе с Настей и Васей, он на коляске. Я очень благодарна нашим детям.

Сейчас Мартыновичи строят свой дом, в котором хватит места всем – и страшим детям, которые сейчас уже живут отдельно от родителей, и тем, кто пока остается с ними. В нем будет уютно и очень душевно, будут веселые семейные посиделки, просмотр фотографий и совместные ужины. В этом сомневаться не приходится.