Что будет с девочкой-маугли, которую мать почти год скрывала от врачей в Сочи

Судьбу малышки решится через полгода. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новость о том, что в Сочи женщина скрывала от врачей годовалую девочку-маугли, многих повергла в шок. 31-летняя Анастасия Попова (имя и фамилия изменены. - Авт.), как оказалось, родила ребенка осенью прошлого года - на свет девочка появилась в домашних условиях. О рождении малыша никто из соседей не знал, не видели и отца крохи. Более того, мать девочки не торопилась оформлять необходимые документы. Не думала и о здоровье малышки, которая в первые месяцы жизни нуждается в постоянном наблюдении педиатра.

Засветилась семья в материалах правоохранителей благодаря случаю. В прокуратуру Сочи обратились медики, которые просили о помощи. Дело в том, что в больницу госпитализировали девятимесячную девочку. Состояние ее было критическим, при этом узнать, кто она такая, было невозможно. У ребенка не было ни документов, ни медицинской карточки. Более того, Анастасия не позволяла подходить к дочери.

- Заболевания, которые были диагностированы, мы не имеем право разглашать. Однако жизнь ребенка буквально висела на волоске. Требовалась реанимация, потому что девочка была «тяжелой», - говорит «КП» - Кубань» источник в больнице, куда поступила мать с малышкой. - При этом первые часы после госпитализации было сложно что-то сделать, поскольку мать ребенка всячески препятствовала нашей работе. Не давала возможности начать лечение, а состояние малыша ухудшалось.

Пробиться к ребенку врачам в итоге удалось - медики провели необходимое лечение, которое помогло спасти девочку. После того как прокуратура заинтересовалась этим случаем, у малышки появилось имя, ей сделали свидетельство о рождении.

- На данный момент жизни девочки ничего не угрожает, - заверили в прокуратуре Кубани. - Ребенок находится в специализированной организации. Там малышке оказывается вся необходимая помощь. Также проводится комплексная медико-психологическая реабилитация.

Как позже выяснилось, в 2020 году в этой семье умер ребенок. Тогда на женщину завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», оно вскоре было прекращено за истечением сроков. Анастасия Попова никакого наказания не понесла. И вот спустя два года на тот свет она могла отправить еще одного ребенка. Чтобы это не допустить, ее ограничили в правах.

- Прокурор инициировал исковое заявление от управления по вопросам семьи и детства об ее ограничении в родительских правах. Суд требования удовлетворил. Однако отметим, что родительских прав женщина не лишена, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Через 6 месяцев будет рассматриваться вопрос о том, можно ли восстановить родительские права или же женщину их лишат.

А это значит, что девочку могут вернуть в семью.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

По документам ребенка не существовало. Жительница Сочи скрывала от врачей годовалую девочку-маугли

В Сочи ограничили права матери, которая год скрывала дочь от врачей (подробнее)