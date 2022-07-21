"Помоемся в фонтане". Жители сел под Новороссийском жалуются на проблемы с водой

В озере Абрау воды всегда достаточно, а вот в селе - нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новороссийцы из села Абрау-Дюрсо уже две недели живут в режиме «пока есть вода, надо успеть набрать побольше».

– С 4 июля люди испытывают постоянные перебои с водой, при этом у винзавода и туристов все хорошо: кафе, гостиницы и фонтаны работают, а людям даже помыться не получается, – говорит Наталья Бирюкова, чей дом находится на улице Восточной. – Район Горка три дня в прошлые выходные сидел без воды и она до сих пор течет из крана с перерывами. Мой участок крайний, находится на высоте: у нас центральное водоснабжение, но вода к нам просто не доходит.

Дома у Любови Камской, живущей в том самом районе Горка уже 73 года, все заставлено бутылками, тазиками и ведрами с запасенной водой – и ее все равно не хватает на семью из пяти человек.

- У нас все обсуждают, что причина перебоев с водой – в работе винзавода и туристического комплекса на озере. Потому что питающая село водой скважина находится на территории предприятия и принадлежит ему, а вот подающие влагу трубы – собственность МУП «Водоканал города Новороссийска», - говорит Любовь Камская. - У нас в Горке вода всегда была, а вот в соседнем селе Большие Хутора – да, периодически отключали. На улице Морской еще 4 июля случилась авария на водопроводе, но воду нам дали только на днях. Пока мы сидим без воды, в туристическом центре и фонтан работает, и клумбы поливают. Знакомая недавно мне сообщение прислала: «Бери гель для душа, поедем хоть в фонтане- помоемся».

На Горку в селе Абрау-Дюрсо вода не доходит. Фото: Архив "КП"

Село и завод питают разные резервуары

Воду в село Абрау-Дюрсо подает скважина «Водокачка Заозерная». Она качает живительную влагу в два резервуара чистой воды объемом тысяча кубов каждый. Первый питает краны в домах сельчан и принадлежит управлению имущественных и земельных отношений администрации Новороссийска: его обслуживает новороссийский Водоканал. Второй резервуар – собственность завода, откуда вода идет на его нужды.

– Насос мощностью 160 кубов в час круглосуточно качает воду в оба резервуара. За сутки с 16 по 17 июля туда поступили 3,8 тысячи кубических метров воды: 138 кубов в час шли на нужды села Абрау-Дюрсо, а 20 кубов – на нужды завода, – рассказали «КП»-Кубань» в администрации сельского округа Абрау-Дюрсо. – Для нормального водоснабжения жителей в трубах должно быть давление не менее 3,5 кг на кубический сантиметр, а с 16 по 17 июля на Горке давление составляло лишь 2,8 кг на кубический сантиметр.

Сегодня суточная потребность завода в воде составляет 400-450 кубов, а сел Абрау-Дюрсо и Большие Хутора – более 2,6 тысячи кубов. Проще говоря, из-за роста числа жителей двух соседних поселков, растет и потребление воды: мощности насоса, установленного на скважине, физически для этого не хватает.

Мощностей насосов на всех не хватает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Администрации Абрау-Дюрсо, «Водоканал» и ЗАО «Абрау-Дюрсо» договорились об установке дополнительного и более мощного насоса на скважину, который позволит быстрее закачивать в резервуары больший объем воды, – добавили в администрации. – Выполнить эти работы планируется до конца августа.

Аварию на водопроводе в Абрау-Дюрсо давно устранили, а проблемы с водой пока остались. Фото: администрация Новороссийска.

А пока во время отключений и перебоев с водоснабжением жителям Абрау-Дюрсо и Больших Хуторов привозят воду на водовозах.