В Сочи открыли площадки для занятий спортом

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочи – не только курортная столица России. Это еще и спортивный центр, в 2014 году принимавший зимние Олимпийские игры. В городе создана вся необходимая инфраструктура для проведения краевых, всероссийских и международных соревнований самого высокого уровня, а также для занятий спортом шаговой доступности.

Годовщина Олимпиады

С момента проведения Игр прошло восемь лет. Накануне же в городе-курорте отметили 15-ю годовщину заседания Международного олимпийского комитета, которое проводилось в Гватемале, где Сочи выбрали в качестве столицы зимних Игр-2014.

В честь праздника мэр Сочи Алексей Копайгородский, посол Белой олимпиады, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а также серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Ирма Махина сделали прививки на Дереве Дружбы. Подобная традиция существует на курорте 80 лет.

– Россия под руководством нашего президента Владимира Путина взяла на себя обязательство провести лучшие игры за всю историю олимпийского движения и доказала, что невозможное возможно. Мы продемонстрировали высочайший уровень организации крупнейшего международного спортивного мероприятия. И это стало огромной победой города Сочи, Краснодарского края и всей нашей страны. В итоге мы получили современный комфортабельный курорт с развитой дорожной инфраструктурой, сотнями километров новых дорог, автомобильными развязками и тоннелями, мощным энергетическим комплексом и огромным номерным фондом. И очень важно, что постолимпийское наследие в виде спортивных объектов, горнолыжных трасс, новых гостиниц и отелей и сегодня активно работает, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

В честь памятной даты в городе состоялись десятки спортивных состязаний и праздничных концертов.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Турниры мирового уровня

Накануне на стадионе «Фишт», который принимал чемпионат мира по футболу в 2018 году, состоялся товарищеский матч между питерским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой».

– В Сочи создана спортивная инфраструктура, позволяющая проводить международные соревнования самого высокого уровня, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Руководитель департамента физической культуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников сообщил, что в этом году в городе-курорте состоялось порядка 500 соревнований мирового, регионального и городского уровней.

В частности, во всероссийкий олимпийский день состоялся фестиваль спорта, в котором приняли участие воспитанники местных спортшкол и секций.

Анатолий Мирошников отметил, что Сочи продолжает олимпийские традиции. Работает целый ряд секций и баз подготовки по различным видам спорта, цель которых – популяризация здорового образа жизни.

Впервые прошел городской чемпионат по глубинному спорту, то есть нырянию в открытой воде без специального оборудования. В соревнованиях участвовали около 30 человек, среди которых четыре девушки. Они могли использовать только ласты.

– Погружения в Черное море считаются одними из самых сложных, условия для ныряния здесь довольно экстремальные – с увеличением глубины вода становится темнее, и температура понижается с каждым метром. Если на поверхности температура 18 градусов, то на глубине не превышает десяти. Ещё одно препятствие для спортсменов - довольно сильное течение, —отметил Анатолий Мирошников. – Но все справились.

Победитель турнира Роман Устинов в ластах нырнул на 35 метров. Марина Штефон показала лучший результат среди женщин – 15 метров.

Также Сочи принял соревнования по парусному спорту и многодневную велогонку.

- Город закрепил за собой статус одной из столиц парусного спорта России, - добавил Анатолий Мирошников. - Парусный спорт у нас активно развивается, организованы все необходимые условия для занятий на базе спортивной школы №13, там тренируются свыше 150 человек.

Прошла на курорте и велогонка «Три горы». В Сочи приехали порядка 300 спортсменов со всей страны в возрасте от 25 до 65 лет. Участникам предложили на выбор три дистанции – шесть, 16 и 73 километра. Помимо традиционной любительской гонки LAURA Race на курорте впервые состоялись велогонки «Красная Поляна» и «Русские горки».

Достижения спортсменов

- Сочинские спортсмены стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Это почетно для города. Высокие результаты являются стимулом для подрастающего поколения, - рассказал руководитель городского департамента физической культуры.

В прошлом году порядка восьми тысяч спортсменов получили различные разряды, а также 24 звания «Мастер спорта». За первые полгода более 3200 жители Сочи удостоились спортразрядов.

На соревнованиях различного уровня сочинцы завоевали почти две тысячи медалей. Большую часть из них – около 1400 – взяли на чемпионатах федерального и регионального уровней.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Зал на улице Донской

В городском департаменте физкультуры и спорта рассказали, что в прошлом году на улице Донской около дома №58 закончили строительство малобюджетного спортзала, где в том числе будут заниматься учащиеся школы №8.

В нем планируется организовать секции по игровыми видами спорта, проводить соревнования городского и регионального уровней, тренировочные сборы и принимать нормативы ГТО.

— В микрорайоне улицы Донской проживают порядка 40 тысяч человек, много молодежи. Спорткомплекс, который был так необходим местным жителям, построен благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На прилегающей территории мы планируем установить уличные тренажеры, чтобы сочинцы могли заниматься в том числе и на открытом воздухе. Подобные многофункциональные комплексы по просьбам сочинцев будем строить во всех районах города, — подчеркнул Алексей Копайгородский.

Анатолий Мирошников добавил, что зал оборудован самым современным оборудованием, который в том числе может удовлетворить потребности профессиональных спортсменов.

Тренер по баскетболу Михаил Сорокин, работающий в этом центре, отметил, что подобных спортивных комплексов в городе не было. Зал безопасен, в нем очень комфортно тренироваться и играть.

- Очень удобное расположение площадки, освещение. Есть раздевалки, душевые, медпункт, тренерские комнаты. Город ждал такой зал. Здесь могут заниматься несколько групп детей, их можно поделить по возрастному принципу, готовить их к краевым, всероссийским, выездным соревнованиям, — добавил Михаил Сорокин.

По просьбе общественности зал будет носить имя знаменитых советских баскетболистов братьев Пашутиных.

Развитая инфраструктура

По региональной программе «Спорт – норма жизни» в 2021 году за счет местного и регионального бюджетов купили оборудование для уличных спортивных площадок. В частности, место для занятий спортом организовали в переулке Строительном, 10.

На площадке, где в том числе можно сдавать нормативы ГТО, установили новые тренажеры, игровое оборудование, постелили безопасное резиновое покрытие.

По муниципальной программе «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи» на территории курорта отремонтировали спортивные объекты на площадке в парке «Ривьера» и обновили три теннисных корта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В этом году в Сочи построили два футбольных поля. Они находятся на улице Дагомысской в микрорайоне Ареда. Площадка стала центром притяжения для юных футболистов со всего города, отметил Анатолий Мирошников.

На полях каждый день занимаются порядка 500 воспитанников спортивных школ города. Кроме того, площадка принимают соревнования районного и регионального уровней.

Алексей Копайгородский отметил, что подобные объекты необходимо строить в каждом районе города. Особенно там, где живет много людей. Местное население сможет заниматься спортом рядом с домом.

- Мы живем в эру спорта, когда каждый человек сейчас особенно стремится быть подтянутым и стройным. На курорте огромное количество доступных спортивных площадок, можно заниматься на свежем воздухе. Я лично люблю на пляже прямо у моря заниматься. Огромная многофункциональная площадка, где все продумано до мелочей. Есть и тень, что важно в разгар солнца, и необходимый инвентарь и даже покрытие прорезинино, что очень комфортно,- рассказал житель курорта Олег Кислов.

В поселке Кудепста начали строительство зала единоборств. Его планируется открыть до конца этого года. Объект будет принадлежать спортивной школе №7.

— Уверен, через годы наши ребята прославят город громкими победами. Борцовский зал отвечает всем современным требованиям, здесь будем проводить соревнования городского, краевого и всероссийского уровня. После открытия, конечно, будем вместе радоваться победам воспитанников центра, ждем медалей. Ну а спортивную инфраструктуру района будем и дальше развивать, сейчас подбираем места для новых спортивных площадок в нашем олимпийском Сочи, — подчеркнул Алексей Копайгородский.

На данный момент ведется капитальный ремонт футбольного поля школы №10, которая находится в селе Краевско-Армянском. Планируется, что будет сделана дренажная система, а также уложено покрытие с искусственной травой. Кроме того, установят раздевалки и произведут монтаж системы освещения.

Футбольное поле примет первых спортсменов в четвертом квартале этого года. Планируется, что в день на стадионе смогут заниматься до 450 человек. Финансирование ведется из внебюджетных источников.

С 1 сентября в образовательных учреждениях Сочи планируется ввести третий урок физкультуры, на котором будут даваться основы борьбы в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». Единоборствами на курорте занимаются порядка 18 тысяч ребят.

– С каждым годом количество спортивных секций в Сочи увеличивается, все больше детей занимаются спортом. Поэтому необходимо создавать для этого все условия на базе общеобразовательных и спортивных учреждений, – подчеркнул глава города.

Еще одно направление — развитие инфраструктуры для занятий плаванием. На данный момент ремонтируется бассейн детско-юношеской спортивной школы №2 на улице Юных Ленинцев. Согласно концепции развития спорта до 2030 года в Сочи намечено строительство еще трех плавательных бассейнов.

Локации для туристов

Что касается спортивной инфраструктуры, предназначенной для туристов, то в Сочи в этом году работает порядка 150 площадок и других объектов, где туристы смогут не только позаниматься, поддержать свою физическую форму, но и поиграть. Например, в волейбол, футбол, баскетбол, теннис и так далее.

- Локации представляют собой общедоступные спортивные объекты. Это спортивные площадки, гимнастические городки, теннисные корты, оборудованные спортивные площадки с уличными тренажерами, предназначенные для занятий различными видами спорта, - перечислил Анатолий Мирошников.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Вовлеченность населения

Анатолий Мирошников сообщил, что физкультурой и спортом регулярно занимаются более половины населения города-курорта. При этом самая спортивная часть местных жителей — школьники и студенты высших и средних учебных заведений.

- Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей, учащихся общеобразовательных учреждений, достигает 28,5% или более 22 тысяч человек, - отметил Мирошников.

Важная задача, которая стоит перед городскими властями, - увеличить число местных жителей, регулярно занимающихся спортом. Для достижения поставленной цели в начале 2021 года запустили проект «Сочинское долголетие».

- Спортивные занятия проводятся во всех четырех районах курорта и 11 сельских округах по более чем 40 видам спорта - это и дыхательная и суставная гимнастика, шахматы, футбол, пулевая стрельба, теннис и настольный теннис, бокс, ушу, йога и другие спорта и виды физической активности, - рассказал Анатолий Мирошников.

Участница бесплатного городского проекта «Сочинское долголетие» Раиса Артемьева рассказала, что это отличная возможность для пенсионеров выбрать себе физическую нагрузку по душе.

- Могу с уверенностью сказать: «Спорту в пожилом возрасте — быть!» На выбор более 42 видов спорта. За время занятий у меня нормализовалось артериальное давление, улучшилась гибкость суставов. Благодаря йоге и фитнесу я в 82 года делаю угол на перекладине, подтягиваюсь 10 раз и отжимаюсь, - добавила Раиса Артемьева.

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Планы на будущее

Что касается планов на ближайшие два года, то Анатолий Мирошников сообщил, что местные власти не собираются останавливаться на достигнутом, а продолжат развитие спортивной инфраструктуры.

В частности, запланировано строительство двух спортивно-игровых площадок, на территории которых также будут находиться тренажерная зона, зона для занятий воркаутом. Они появятся в Лазаревском районе Сочи на улице Малышева, а также в ауле Малый Кичмай на улице Убыхской.

Также построят три спортивных комплекса, на стадии проектирования находится возведение малобюджетного спортзала в поселке Нижняя Хобза. В Адлерском районе на базе спортивной школы №6 планируется открыть теннисную академию. На данный момент ведутся разработка проектно-сметной документации. Предполагаемая дата запуска объекта — конец 2024 года.

Краевые власти поддержали заявку Сочи на реализацию мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», в рамках которого в 2023 году возведут универсальный спортивный комплекс для игровых, сложно-координационных и контактных видов спорта в Центральном внутригородском районе города ро переулку Строительный, 10а.

- Администрацией Сочи определены ключевые направления по созданию спортивной инфраструктуры на территории города до 2030 года. Запланировано реализовать 18 проектов во всех четырех внутригородских районах. Шесть из них реализуем уже к 2025 году. Под эти задачи определены земельные участки, подготовлены технические задания, которые в настоящее время проходят стадию согласования в ведомствах и органах государственной власти Краснодарского края, – рассказал мэр.

Всего же в Сочи открыто 16 спортивных школ и учреждений, на базе которых работает более 60 секций по 48 видам спорта. Для людей с ограниченными возможностями здоровья создано 21 направление.

- Это игровые виды спорта, боевые виды спорта, греко-римская борьба, зимние виды спорта, художественная гимнастика, парусный спорт, конный спорт, большой и настольный теннис. Секционная работа в муниципальных спортивных школах города Сочи для всех категорий граждан осуществляется бесплатно, - добавил руководитель депспорта.

КОНКРЕТНО

(По данным департамента физической культуры и спорта Сочи)

278 тысяч человек или 56,5% жителей в возрасте от трех до 79 лет регулярно занимаются спортом.

94,4% - процент вовлеченности в регулярные занятия спортом школьников и студентов вузов и сузов.

121 тысяча молодых людей регулярно занимаются физкультурой.