Двое мужчин погибли на месте.

МАК сформировал комиссию по расследованию падения самолета Ан-2 на Кубани с двумя погибшими. Напомним, авиакатастрофа произошла вечером 15 июля в станице Прочноокопской Новокубанского района в Краснодарском крае. Самолет упал поздним вечером. Позже стало известно, что пилот при повороте снизился и крылом судна зацепил линии электропередачи. На борту находились двое человек. Оба они погибли. Их личности в скором времени были установлены. Оказалось, что самолетом управлял 58-летний пилот Виктор Крыпаев родом из Ставрополя. На пассажирском сиденье находился 71-летний напарник Юрий Покотилов из Армавира.

По одной из версий, Ан-2 вылетел из станицы Убеженской соседнего Успенского района. После выполненной работы пилоты решили немного сменить курс и приземлиться в Новокубанске. Предварительно мужчины договорились со сторожем на взлетно-посадочной полосе, чтобы тот включил фонарь.

Есть версия, что такого освещения было недостаточно. Пилот мог быть дезориентирован, но все же начал посадку. Из-за плохой видимости снижение он начал раньше положенного - примерно на два километра.

- На данный момент следствие рассматривает ряд версий произошедшего. Основной из них является ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, к работе следователей также подключились авиаэксперты. Известно, что расследование спецгруппа уже начала.

- Уже сформирована комиссия по расследованию данного авиационного происшествия. Она приступила к работе, - сообщили «КП» - Кубань» в межгосударственном авиационном комитете.