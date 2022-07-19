Тяжелобольная Лера Кудрявцева прикована к постели

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная телеведущая Лера Кудрявцева снова заставила поклонников понервничать. Дело в том, что последние месяцы звезду одолевают недуги. О проблемах со здоровьем она часто рассказывает фанатам. По словам Кудрявцевой, ее беспокоят сильные головные боли, а также бессонница. Ко всему прочему, телезвезда еще и мучается после того, как сломала копчик. Травму ведущая получила, когда упала с лестницы. А теперь, как пишет сайт kp.ru, знаменитость прикована к постели.

Теледива не так давно отправилась на отдых. Но насладиться отпуском толком не успела - блондинку сломила тяжелая болезнь. Звезда экрана призналась - ей так плохо, что из своего гостиничного номера она даже не может выйти.

- Прилететь в отпуск, заболеть и теперь сидеть, не выходя на улицу, непонятно сколько с температурой... Умею, практикую, - пожаловалась Лера Кудрявцева.

Многие поклонники поспешили поддержать любимого кумира. Тем более что со своими фанатами телезвезда всегда откровенна. Так, недавно Лера Кудрявцева делилась с публикой, что врачи поставили ей страшный диагноз - депрессию. По словам знаменитости, состояние ее было таким тяжелым, что в ее голове стали появляться мрачные мысли.

Справиться со своим состоянием блондинка самостоятельно не смогла, потому обратилась за помощью к специалистам. Лечение в клинике она проходила в течение полутора месяцев.

- Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь, - призналась Лера Кудрявцева поклонникам. - Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще...