Синоптики рассказали, когда Черное море прогреется до комфортных температур

Многие отпускники ждут полудня, когда вода станет теплее. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На побережье Черного моря с каждым днем все больше отпускников. Лето достигло своего пика. Большинство жителей России уверены - море уже отлично прогрелось, потому отправляются в путешествие. Да вот только туристы, отдыхающие сейчас на курортах Краснодарского края, говорят, что вода далеко не везде теплая.

Туристы сообщают, что море 19 июля остыло в Анапе. Местный блогер Юрий Озаровский решил проверить температуру воды - измерения проводил ранним утром. По его словам, датчик показывал +21,4 градуса.

- С севера дует, да плюс - нормальной жары еще не было, - нашел причины понижения отметок блогер.

Стоит сказать, что в Анапе 19 июля действительно ухудшилась погода. Там запретили плавать в море с надувными матрасами и кругами. Не рекомендуют использовать и катамараны. А все потому, что поднялся сильный отжимной северо-восточный ветер. Отправившись поплавать на надувном плоту в море, можно не заметить, как быстро окажешься далеко от берега. Потому гостям советуют быть осторожнее.

Отметим, что в дневные часы вода прогревается сильнее. Однако выше 23-24 градусов ни в Анапе, ни в Новороссийске температура не поднимается. И для многих такие отметки кажутся бодрящими. При этом в ближайшее время "парного молока" ждать не стоит.

- Несмотря на то, что уже середина июля, сильного прогрева морской воды не было. А все из-за того, что температура воздуха на побережье выше 30 градусов не поднималась, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - С 21 июля ожидаем на территории края холодный фронт, он заденет в том числе и курорты региона. Поэтому ситуация не изменится, прогрева морской воды не будет еще минимум неделю.

Температура морской воды, по прогнозам, начнет расти ближе к августу.