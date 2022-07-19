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Общество19 июля 2022 17:46

Синоптики рассказали, когда Черное море прогреется до комфортных температур

Море остыло 19 июля на курортах Краснодарского края
Евгения СОРОКА
Многие отпускники ждут полудня, когда вода станет теплее.

Многие отпускники ждут полудня, когда вода станет теплее.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На побережье Черного моря с каждым днем все больше отпускников. Лето достигло своего пика. Большинство жителей России уверены - море уже отлично прогрелось, потому отправляются в путешествие. Да вот только туристы, отдыхающие сейчас на курортах Краснодарского края, говорят, что вода далеко не везде теплая.

Туристы сообщают, что море 19 июля остыло в Анапе. Местный блогер Юрий Озаровский решил проверить температуру воды - измерения проводил ранним утром. По его словам, датчик показывал +21,4 градуса.

- С севера дует, да плюс - нормальной жары еще не было, - нашел причины понижения отметок блогер.

Стоит сказать, что в Анапе 19 июля действительно ухудшилась погода. Там запретили плавать в море с надувными матрасами и кругами. Не рекомендуют использовать и катамараны. А все потому, что поднялся сильный отжимной северо-восточный ветер. Отправившись поплавать на надувном плоту в море, можно не заметить, как быстро окажешься далеко от берега. Потому гостям советуют быть осторожнее.

Отметим, что в дневные часы вода прогревается сильнее. Однако выше 23-24 градусов ни в Анапе, ни в Новороссийске температура не поднимается. И для многих такие отметки кажутся бодрящими. При этом в ближайшее время "парного молока" ждать не стоит.

- Несмотря на то, что уже середина июля, сильного прогрева морской воды не было. А все из-за того, что температура воздуха на побережье выше 30 градусов не поднималась, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - С 21 июля ожидаем на территории края холодный фронт, он заденет в том числе и курорты региона. Поэтому ситуация не изменится, прогрева морской воды не будет еще минимум неделю.

Температура морской воды, по прогнозам, начнет расти ближе к августу.

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